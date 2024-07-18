Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест владельца точки быстрого питания в Москве - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/sud-1960570284.html
Суд отправил под домашний арест владельца точки быстрого питания в Москве
Суд отправил под домашний арест владельца точки быстрого питания в Москве - РИА Новости, 18.07.2024
Суд отправил под домашний арест владельца точки быстрого питания в Москве
Тимирязевский суд Москвы отказался арестовать владельца точки быстрого питания на севере Москвы после отравления постояльцев хостела, и отправил его под... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:15
2024-07-18T19:15
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы отказался арестовать владельца точки быстрого питания на севере Москвы после отравления постояльцев хостела, и отправил его под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В отношении Сардарова Элдара Сардаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 сентября 2024 года",- сказала собеседница агентства. Прокуратура Москвы сообщила, что в настоящее время на лечении находятся 24 человека. Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что предварительным диагнозом у покупавших продукцию в точке питания является сальмонеллёз. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе допроса обвиняемый вину не признал. В ведомстве уточнили, что сотрудники этого заведения работали незаконно, без составления трудового договора. В столичном управлении Роспотребназдора сообщали, что, по предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
https://ria.ru/20240203/sud-1925228120.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил под домашний арест владельца точки быстрого питания в Москве

Владельца точки питания в Москве отправили под домашний арест после отравления

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы отказался арестовать владельца точки быстрого питания на севере Москвы после отравления постояльцев хостела, и отправил его под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В отношении Сардарова Элдара Сардаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 сентября 2024 года",- сказала собеседница агентства.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
17 июня, 14:56
Прокуратура Москвы сообщила, что в настоящее время на лечении находятся 24 человека.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что предварительным диагнозом у покупавших продукцию в точке питания является сальмонеллёз. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе допроса обвиняемый вину не признал.
В ведомстве уточнили, что сотрудники этого заведения работали незаконно, без составления трудового договора.
В столичном управлении Роспотребназдора сообщали, что, по предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой
3 февраля, 17:06
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала