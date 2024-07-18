https://ria.ru/20240718/sud-1960570284.html

Суд отправил под домашний арест владельца точки быстрого питания в Москве

Суд отправил под домашний арест владельца точки быстрого питания в Москве - РИА Новости, 18.07.2024

Суд отправил под домашний арест владельца точки быстрого питания в Москве

Тимирязевский суд Москвы отказался арестовать владельца точки быстрого питания на севере Москвы после отравления постояльцев хостела, и отправил его под... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:15

2024-07-18T19:15

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы отказался арестовать владельца точки быстрого питания на севере Москвы после отравления постояльцев хостела, и отправил его под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В отношении Сардарова Элдара Сардаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 сентября 2024 года",- сказала собеседница агентства. Прокуратура Москвы сообщила, что в настоящее время на лечении находятся 24 человека. Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что предварительным диагнозом у покупавших продукцию в точке питания является сальмонеллёз. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе допроса обвиняемый вину не признал. В ведомстве уточнили, что сотрудники этого заведения работали незаконно, без составления трудового договора. В столичном управлении Роспотребназдора сообщали, что, по предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)