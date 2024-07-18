https://ria.ru/20240718/strategiya-1960441203.html

В Госдуме назвали новую морскую стратегию Украины воровской схемой

В Госдуме назвали новую морскую стратегию Украины воровской схемой - РИА Новости, 18.07.2024

В Госдуме назвали новую морскую стратегию Украины воровской схемой

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую морскую стратегию Украины "воровской схемой". РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:12

2024-07-18T12:12

2024-07-18T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую морскую стратегию Украины "воровской схемой". Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. "Зеленский придумал новую воровскую схему вытягивания денег из западных партнеров. По его задумке, совместная коалиция военно-морских сил НАТО с парой тройкой украинских катеров должна и стать той самой украинской морской миссией", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня военно-морские силы Украины являются синонимом слову призрак. "Военно-морские силы Украины были уничтожены еще в 2022 году. То, что есть сейчас, это так называемая лодочная флотилия, которую Зеленский хочет пристегнуть к военно-морской миссии НАТО. Но, судя по всему, западные партнеры не горят желанием отправлять свои корабли в воюющий регион, а уж тем более воевать за кого-то. Но зато это может принести определенные вливания в украинский военный бюджет, как считает Зеленский, а значит нужно создать глобальную концепцию и раскрыть пошире карман, ведь флот во все времена - это затея дорогостоящая", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240718/strategiya-1960432218.html

https://ria.ru/20231024/krym-1905000302.html

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украина, владимир зеленский, дмитрий белик, нато, в мире