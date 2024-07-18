https://ria.ru/20240718/strategiya-1960432218.html

В Крыму прокомментировали новую морскую стратегию Украины

В Крыму прокомментировали новую морскую стратегию Украины - РИА Новости, 18.07.2024

В Крыму прокомментировали новую морскую стратегию Украины

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал новую морскую стратегию Украины очередным фарсом Владимира Зеленского, рассчитанным на западную РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:37

2024-07-18T11:37

2024-07-18T11:39

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владимир зеленский

заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал новую морскую стратегию Украины очередным фарсом Владимира Зеленского, рассчитанным на западную публику. Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. "Морская стратегия - это очередной фарс Зеленского, рассчитанный на западную публику брюссельского розлива. После завершения СВО Украина окончательно утратит возможность военного присутствия на Черном море, а внеблоковый статус Киева исключит нахождение натовского флота на ее территории", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, перспектива использования Киевом морских путей даже в гражданских целях сегодня также потеряла свою актуальность, и целиком будет зависеть только от позиции России, а не от "фантазий киевской хунты".

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960412256.html

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россия, владимир зеленский, заур смирнов, украина, в мире