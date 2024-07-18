https://ria.ru/20240718/stavropole-1960462411.html

На Ставрополье увеличат краевые выплаты медикам

На Ставрополье увеличат краевые выплаты медикам - РИА Новости, 18.07.2024

На Ставрополье увеличат краевые выплаты медикам

С этого года повышенные краевые выплаты смогут получать медики, которые оказывают те виды медпомощи, что не входят в базовую программу обязательного... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:34

2024-07-18T13:34

2024-07-18T13:34

ставропольский край

социальные выплаты

врачи

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. С этого года повышенные краевые выплаты смогут получать медики, которые оказывают те виды медпомощи, что не входят в базовую программу обязательного медстрахования, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг депутаты краевого парламента приняли соответствующий законопроект, который разработало и внесло правительство края. Новая мера поддержки направлена прежде всего на медиков, работающих в сельской местности и малых городах. Это сотрудники первичной медико-санитарной помощи, фтизиатрической, психиатрической, наркологической, венерологической служб, паллиативного стационара, а также выездной патронажной паллиативной службы. Выплата поможет сохранить медиков в профессии и привлечь новые кадры в сельские больницы. В селах, где проживает до 50 тысяч человек, медработники перечисленных категорий будут получать дополнительную выплату в 50 тысяч рублей, медсестры - до 30 тысяч. В населенных пунктах с населением до 100 тысяч жителей выплаты врачам составят 29 тысяч рублей, а медсестрам – 13 тысяч рублей. Начисления будут произведены за период с 1 марта 2024 года. Ранее благодаря поправкам в бюджет на реализацию в том числе отраслевых региональных госпрограмм и регпроектов выделено дополнительно почти 955 миллионов рублей на сферу здравоохранения. Это позволит продолжить поэтапное ее обновление и развитие. В том числе средства пойдут на строительство нового корпуса Кисловодской горбольницы, строительство поликлиники в селе Арзгир и продолжение строительства поликлинического отделения Шпаковской районной больницы в Михайловске. Продолжится работа по капремонту медучреждений и закупке современного оборудования. Еще почти 60 миллионов рублей предназначены для специальных выплат медикам первичного звена в райцентрах, малых городах и сельских населенных пунктах.

https://ria.ru/20240523/skoraya_pomosch-1947852558.html

https://ria.ru/20240425/zarplaty-1942240667.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

социальные выплаты, врачи