https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960574690.html

"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации

"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 18.07.2024

"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации

Ситуация на Украине только усугубляется, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:48

2024-07-18T19:48

2024-07-18T19:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы сша

дональд трамп

андрей белоусов

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине только усугубляется, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Я думаю, что это катастрофа, и я не вижу никакого выхода из этой катастрофы. Я вижу, что она усиливается и становится еще более серьезной. <…> Я, действительно, не вижу, как мы выберемся из этого", — отметил он.По словам полковника, положение в восточноевропейской стране вряд ли изменится до проведения президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом Уилкерсон допустил, что в случае избрания Дональда Трампа есть вероятность перемен.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html

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в мире, украина, вооруженные силы сша, дональд трамп, андрей белоусов