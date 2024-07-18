Рейтинг@Mail.ru
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960574690.html
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 18.07.2024
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации
Ситуация на Украине только усугубляется, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:48
2024-07-18T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы сша
дональд трамп
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине только усугубляется, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Я думаю, что это катастрофа, и я не вижу никакого выхода из этой катастрофы. Я вижу, что она усиливается и становится еще более серьезной. &lt;…&gt; Я, действительно, не вижу, как мы выберемся из этого", — отметил он.По словам полковника, положение в восточноевропейской стране вряд ли изменится до проведения президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом Уилкерсон допустил, что в случае избрания Дональда Трампа есть вероятность перемен.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_1fcc000b91f112594e0acf3c3332fe32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы сша, дональд трамп, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы США, Дональд Трамп, Андрей Белоусов
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации

Уилкерсон: катастрофа на Украине только усугубляется

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине только усугубляется, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Я думаю, что это катастрофа, и я не вижу никакого выхода из этой катастрофы. Я вижу, что она усиливается и становится еще более серьезной. <…> Я, действительно, не вижу, как мы выберемся из этого", — отметил он.
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вчера, 15:31
По словам полковника, положение в восточноевропейской стране вряд ли изменится до проведения президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом Уилкерсон допустил, что в случае избрания Дональда Трампа есть вероятность перемен.
В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Украинский генерал неожиданно высказался о ВСУ
Вчера, 19:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы СШАДональд ТрампАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала