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"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 18.07.2024
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации
Ситуация на Украине только усугубляется, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:48
2024-07-18T19:48
2024-07-18T19:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ситуация на Украине только усугубляется, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Я думаю, что это катастрофа, и я не вижу никакого выхода из этой катастрофы. Я вижу, что она усиливается и становится еще более серьезной. <…> Я, действительно, не вижу, как мы выберемся из этого", — отметил он.По словам полковника, положение в восточноевропейской стране вряд ли изменится до проведения президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом Уилкерсон допустил, что в случае избрания Дональда Трампа есть вероятность перемен.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960497462.html
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в мире, украина, вооруженные силы сша, дональд трамп, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы США, Дональд Трамп, Андрей Белоусов
"Я не вижу выхода". В США сделали заявление о спецоперации
Уилкерсон: катастрофа на Украине только усугубляется