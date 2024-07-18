https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960534946.html

Спецоперация, 18 июля: ВС взяли под контроль первую линию домов в Волчанске

Спецоперация, 18 июля: ВС взяли под контроль первую линию домов в Волчанске - РИА Новости, 18.07.2024

Спецоперация, 18 июля: ВС взяли под контроль первую линию домов в Волчанске

О продвижении российской армии в Волчанске, предотвращении теракта в Донецке, предложении Венгрии по Украине и о новых российских разработках для борьбы с... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:59

2024-07-18T16:59

2024-07-18T18:21

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апты алаудинов

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марджори тейлор грин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. О продвижении российской армии в Волчанске, предотвращении теракта в Донецке, предложении Венгрии по Украине и о новых российских разработках для борьбы с дронами — в материале РИА Новости.Последние вести с фронтаКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ночью российские войска нанесли удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области. В подполье также сообщили о нанесении двух ударов в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области, сопровождавшихся серьезной детонацией, а также удара в районе вагоностроительного завода, где ремонтируют технику. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили: ВСУ снова атакуют российские территорииСредства ПВО уничтожили и перехватили 33 БПЛА над Крымом, два — над Брянской областью, а в акватории Черного моря ВС уничтожили десять безэкипажных катеров, сообщило Минобороны. ВСУ в среду обстреляли густонаселенные районы Кременной в ЛНР, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков. При украинских обстрелах получили повреждения многоквартирные дома, госучреждения, линии электропередачи и газопроводы. Никто не пострадал. В Донецке предотвратили подготовленный Украиной теракт, сообщили в УФСБ по ДНР. Задержанную с поличным россиянку подготовило украинское националистическое формирование, по заданию которого она планировала за деньги поджечь здание Петровского районного суда Донецка. ФСБ установила, что после теракта подозреваемая намеревалась выехать на Украину для вступления в ряды террористической организации. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Новые заявления Запада о мирном урегулировании на УкраинеКонгрессвумен Марджори Тейлор Грин пообещала РИА Новости, что при победе Трампа на американских выборах он установит мир. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров представителей России и Украины для урегулирования кризиса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что попытается на саммите Европейского политического сообщества убедить лидеров стран отказаться от провоенной политики по Украине. Он отметил, что его мирная инициатива "движется хорошо", все запланированные ранее шаги были сделаны. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что посоветовал бы канцлеру Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине на любых условиях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, а на Украине защищает свои интересы. Источник раскрыл подробности соглашения Польши и УкраиныПольша обязалась направлять Украине 0,25 процента своего ВВП на закупку вооружения и военной техники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В начале июля Польша и Украина подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Россия заявляла, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии. Новые военные разработкиСпециалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработали новый мобильный комплекс для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов "Леший", изделие уже поставляется заказчикам, сообщили в госкорпорации. Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше авто и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Он гарантирует гашение каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами. "Леший" разработан и выпускается ВЦКБ "Полюс", входящим в "Росэлектронику", который также создал, выпускает и поставляет заказчикам комплекс противодействия БПЛА "Гроза" для защиты от атак дронов личного состава, объектов военной и гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

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