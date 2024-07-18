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ВСУ намеренно атакуют мирные цели в Харьковской области, сообщил боец - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960395496.html
ВСУ намеренно атакуют мирные цели в Харьковской области, сообщил боец
ВСУ намеренно атакуют мирные цели в Харьковской области, сообщил боец - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ намеренно атакуют мирные цели в Харьковской области, сообщил боец
ВСУ намеренно атакуют беспилотниками гражданские объекты в Харьковской области, российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск "Север"... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T07:29
2024-07-18T07:29
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,18 июл - РИА Новости. ВСУ намеренно атакуют беспилотниками гражданские объекты в Харьковской области, российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск "Север" перехватывают управление и уничтожают вражеские дроны, рассказал РИА Новости командир подразделения РЭБ с позывным "Рубеж". "Противник не останавливается ни перед чем. Будь перед ним больница, будь перед ним магазин, будь перед ним комбайн - он бьет все, что видит. Данные картинки он не выставляет в интернет, но у нас они сохраняются благодаря перехвату видео. И в дальнейшем каждый, кто занимался этим, будет наказан по всей строгости", - рассказал собеседник агентства. Обычно, по словам "Рубежа", бойцы его подразделения перехватывают видеосигнал с вражеского дрона, подавляют канал управления и нейтрализуют БПЛА. Как рассказал военнослужащий, на счету этого подразделения - сотни посаженых дронов противника. По его словам, "подразделения РЭБ работают на пределе своих возможностей", потому что дронов становится все больше и противник постоянно меняет частоты на своих беспилотниках.
https://ria.ru/20240717/gorlovka-1960358303.html
https://ria.ru/20240718/krym-1960393938.html
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ намеренно атакуют мирные цели в Харьковской области, сообщил боец

Боец ВС России: ВСУ намеренно атакуют дронами мирные цели в Харьковской области

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,18 июл - РИА Новости. ВСУ намеренно атакуют беспилотниками гражданские объекты в Харьковской области, российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск "Север" перехватывают управление и уничтожают вражеские дроны, рассказал РИА Новости командир подразделения РЭБ с позывным "Рубеж".
"Противник не останавливается ни перед чем. Будь перед ним больница, будь перед ним магазин, будь перед ним комбайн - он бьет все, что видит. Данные картинки он не выставляет в интернет, но у нас они сохраняются благодаря перехвату видео. И в дальнейшем каждый, кто занимался этим, будет наказан по всей строгости", - рассказал собеседник агентства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Вчера, 20:57
Обычно, по словам "Рубежа", бойцы его подразделения перехватывают видеосигнал с вражеского дрона, подавляют канал управления и нейтрализуют БПЛА.
Как рассказал военнослужащий, на счету этого подразделения - сотни посаженых дронов противника.
По его словам, "подразделения РЭБ работают на пределе своих возможностей", потому что дронов становится все больше и противник постоянно меняет частоты на своих беспилотниках.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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