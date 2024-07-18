https://ria.ru/20240718/spetsoborudovanie-1960460835.html

Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования

Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования - РИА Новости, 18.07.2024

Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал новую партию спецоборудования тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:29

2024-07-18T13:29

2024-07-18T13:29

надежные люди

тульская область

дмитрий миляев

сво

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ТУЛА, 18 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал новую партию спецоборудования тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, новую партию дополнительного имущества. В нее вошло более 100 наименований, в том числе автомобили, технические средства, специальное оборудование, квадрокоптеры", - говорится в сообщении. Миляев отметил, что тульские военнослужащие выполняют важную задачу для страны – борются с врагом и защищают право на счастливую жизнь всех граждан. "Я от всей души желаю, чтобы вы с честью и достоинством выполнили свой воинский долг и, конечно же, скорее вернулись домой", - передает его словам пресс-служба.

https://ria.ru/20240717/pristavy-1960221810.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тульская область, дмитрий миляев, сво