Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 18 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал новую партию спецоборудования тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, новую партию дополнительного имущества. В нее вошло более 100 наименований, в том числе автомобили, технические средства, специальное оборудование, квадрокоптеры", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
2 из 4
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
3 из 4
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
4 из 4
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
1 из 4
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
2 из 4
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
3 из 4
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
4 из 4
Миляев отметил, что тульские военнослужащие выполняют важную задачу для страны – борются с врагом и защищают право на счастливую жизнь всех граждан.
"Я от всей души желаю, чтобы вы с честью и достоинством выполнили свой воинский долг и, конечно же, скорее вернулись домой", - передает его словам пресс-служба.