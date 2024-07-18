Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:29 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/spetsoborudovanie-1960460835.html
Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования
Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования - РИА Новости, 18.07.2024
Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал новую партию спецоборудования тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:29
2024-07-18T13:29
надежные люди
тульская область
дмитрий миляев
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960457505_0:172:1800:1185_1920x0_80_0_0_11899595eb51697d3b6917ff7e712072.jpg
ТУЛА, 18 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал новую партию спецоборудования тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, новую партию дополнительного имущества. В нее вошло более 100 наименований, в том числе автомобили, технические средства, специальное оборудование, квадрокоптеры", - говорится в сообщении. Миляев отметил, что тульские военнослужащие выполняют важную задачу для страны – борются с врагом и защищают право на счастливую жизнь всех граждан. "Я от всей души желаю, чтобы вы с честью и достоинством выполнили свой воинский долг и, конечно же, скорее вернулись домой", - передает его словам пресс-служба.
https://ria.ru/20240717/pristavy-1960221810.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960457505_137:0:1737:1200_1920x0_80_0_0_82480e7da757634b48d907585bb6d80a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, дмитрий миляев, сво
Надежные люди, Тульская область, Дмитрий Миляев, СВО

Дмитрий Миляев передал военнослужащим новую партию спецоборудования

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 18 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал новую партию спецоборудования тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, новую партию дополнительного имущества. В нее вошло более 100 наименований, в том числе автомобили, технические средства, специальное оборудование, квадрокоптеры", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
1 из 4
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
2 из 4
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
3 из 4
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
4 из 4
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
1 из 4
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
2 из 4
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
3 из 4
Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию спецоборудования
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
4 из 4
Миляев отметил, что тульские военнослужащие выполняют важную задачу для страны – борются с врагом и защищают право на счастливую жизнь всех граждан.
"Я от всей души желаю, чтобы вы с честью и достоинством выполнили свой воинский долг и, конечно же, скорее вернулись домой", - передает его словам пресс-служба.
Пермские приставы передали военным в зону СВО 24 автомобиля, изъятых у нетрезвых водителей - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Пермские приставы передали в зону СВО 24 автомобиля
Вчера, 13:12
 
Надежные людиТульская областьДмитрий МиляевСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала