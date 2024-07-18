https://ria.ru/20240718/sotrudnichestvo-1960553400.html

Замгубернатора Калужской области рассказала о международном сотрудничестве

Замгубернатора Калужской области рассказала о международном сотрудничестве - РИА Новости, 18.07.2024

Замгубернатора Калужской области рассказала о международном сотрудничестве

Калужская область, развивая сотрудничество с другими странами, большое значение уделяет культурной сфере, поэтому все заключаемые с иностранными государствами... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:01

2024-07-18T18:01

2024-07-18T18:01

калужская область

обнинск

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580458664_0:77:1000:640_1920x0_80_0_0_428c2a5e21b6626722427590a58560e7.jpg

КАЛУГА, 18 июл - РИА Новости. Калужская область, развивая сотрудничество с другими странами, большое значение уделяет культурной сфере, поэтому все заключаемые с иностранными государствами соглашения предполагают культурный обмен и контакты, сообщила заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова. По данным правительства региона, в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского Башкатова приняла участие в пленарной сессии "С любовью к России: развитие страны для будущих поколений" форума Общественной палаты РФ "Сообщество". В своем выступлении она затронула тему международного сотрудничества российских регионов в современных условиях. "Заместитель губернатора, в частности, отметила, что Калужская область всегда поддерживала диалог с другими странами. Регион обладает мощным научно-технологическим потенциалом, поэтому привлекает внимание иностранных молодых людей", - говорится в сообщении областного правительства. В Калужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана обучаются студенты из 12 стран, в КГУ имени К.Э. Циолковского – из 36 стран, а в ИАТЭ НИЯУ МИФИ – из 50 стран, в Обнинске совместно с госкорпорацией "Росатом" реализуется проект, который позволит проходить обучение специалистам ядерной энергетики со всего мира, отметила Башкатова. "Большое значение регион уделяется культурной сфере, все заключаемые с иностранными государствами соглашения предполагают культурный обмен и контакты", - подчеркнула она. Замгубернатора Калужской области рассказала, что в этом году в Китае с успехом прошли показы спектаклей Калужского инновационного театра балета о русской культуре, китайский дизайнер представил коллекцию одежды и аксессуаров, выполненную по рисункам калужских детей с диагнозом "аутизм". "Русскую культуру любят за рубежом, и с этим никто ничего сделать не сможет", - отметила Башкатова.

https://ria.ru/20240718/sotsproekty-1960546110.html

https://ria.ru/20240717/proizvoditeli-1960325095.html

обнинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

обнинск, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"