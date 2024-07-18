Рейтинг@Mail.ru
Замгубернатора Калужской области рассказала о международном сотрудничестве - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:01 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/sotrudnichestvo-1960553400.html
Замгубернатора Калужской области рассказала о международном сотрудничестве
Замгубернатора Калужской области рассказала о международном сотрудничестве - РИА Новости, 18.07.2024
Замгубернатора Калужской области рассказала о международном сотрудничестве
Калужская область, развивая сотрудничество с другими странами, большое значение уделяет культурной сфере, поэтому все заключаемые с иностранными государствами... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:01
2024-07-18T18:01
калужская область
обнинск
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580458664_0:77:1000:640_1920x0_80_0_0_428c2a5e21b6626722427590a58560e7.jpg
КАЛУГА, 18 июл - РИА Новости. Калужская область, развивая сотрудничество с другими странами, большое значение уделяет культурной сфере, поэтому все заключаемые с иностранными государствами соглашения предполагают культурный обмен и контакты, сообщила заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова. По данным правительства региона, в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского Башкатова приняла участие в пленарной сессии "С любовью к России: развитие страны для будущих поколений" форума Общественной палаты РФ "Сообщество". В своем выступлении она затронула тему международного сотрудничества российских регионов в современных условиях. "Заместитель губернатора, в частности, отметила, что Калужская область всегда поддерживала диалог с другими странами. Регион обладает мощным научно-технологическим потенциалом, поэтому привлекает внимание иностранных молодых людей", - говорится в сообщении областного правительства. В Калужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана обучаются студенты из 12 стран, в КГУ имени К.Э. Циолковского – из 36 стран, а в ИАТЭ НИЯУ МИФИ – из 50 стран, в Обнинске совместно с госкорпорацией "Росатом" реализуется проект, который позволит проходить обучение специалистам ядерной энергетики со всего мира, отметила Башкатова. "Большое значение регион уделяется культурной сфере, все заключаемые с иностранными государствами соглашения предполагают культурный обмен и контакты", - подчеркнула она. Замгубернатора Калужской области рассказала, что в этом году в Китае с успехом прошли показы спектаклей Калужского инновационного театра балета о русской культуре, китайский дизайнер представил коллекцию одежды и аксессуаров, выполненную по рисункам калужских детей с диагнозом "аутизм". "Русскую культуру любят за рубежом, и с этим никто ничего сделать не сможет", - отметила Башкатова.
https://ria.ru/20240718/sotsproekty-1960546110.html
https://ria.ru/20240717/proizvoditeli-1960325095.html
обнинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580458664_0:65:1000:815_1920x0_80_0_0_364792caf530b9b7f11428a3ba8f7570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обнинск, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Калужская область, Обнинск, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Замгубернатора Калужской области рассказала о международном сотрудничестве

© Фото : пресс-служба правительства Калужской области Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 18 июл - РИА Новости. Калужская область, развивая сотрудничество с другими странами, большое значение уделяет культурной сфере, поэтому все заключаемые с иностранными государствами соглашения предполагают культурный обмен и контакты, сообщила заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова.
По данным правительства региона, в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского Башкатова приняла участие в пленарной сессии "С любовью к России: развитие страны для будущих поколений" форума Общественной палаты РФ "Сообщество". В своем выступлении она затронула тему международного сотрудничества российских регионов в современных условиях.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Лидия Михеева ознакомилась с успешными соцпроектами Калужской области
Вчера, 17:23
"Заместитель губернатора, в частности, отметила, что Калужская область всегда поддерживала диалог с другими странами. Регион обладает мощным научно-технологическим потенциалом, поэтому привлекает внимание иностранных молодых людей", - говорится в сообщении областного правительства.
В Калужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана обучаются студенты из 12 стран, в КГУ имени К.Э. Циолковского – из 36 стран, а в ИАТЭ НИЯУ МИФИ – из 50 стран, в Обнинске совместно с госкорпорацией "Росатом" реализуется проект, который позволит проходить обучение специалистам ядерной энергетики со всего мира, отметила Башкатова.
"Большое значение регион уделяется культурной сфере, все заключаемые с иностранными государствами соглашения предполагают культурный обмен и контакты", - подчеркнула она.
Замгубернатора Калужской области рассказала, что в этом году в Китае с успехом прошли показы спектаклей Калужского инновационного театра балета о русской культуре, китайский дизайнер представил коллекцию одежды и аксессуаров, выполненную по рисункам калужских детей с диагнозом "аутизм".
"Русскую культуру любят за рубежом, и с этим никто ничего сделать не сможет", - отметила Башкатова.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Шапша: в Калужской области растет число производителей "органики"
17 июля, 18:27
 
Калужская областьОбнинскНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала