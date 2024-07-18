https://ria.ru/20240718/solovetskiy_monastyr-1960396961.html

Чернышенко отметил исторический подвиг Соловецкого монастыря

Чернышенко отметил исторический подвиг Соловецкого монастыря - РИА Новости, 18.07.2024

Чернышенко отметил исторический подвиг Соловецкого монастыря

Мужество и героизм монахов Соловецкого монастыря, во время Крымской войны выдержавших обстрел британских военных кораблей и отстоявших обитель, стали символом... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:02

2024-07-18T08:02

2024-07-18T14:21

дмитрий чернышенко

россия

соловки

архангельское

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мужество и героизм монахов Соловецкого монастыря, во время Крымской войны выдержавших обстрел британских военных кораблей и отстоявших обитель, стали символом того, как православные каноны и традиции формируют честь, мужество и доблесть народа, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Восемнадцатого июля отмечается день памяти о нападении британского флота на Соловецкий монастырь в 1854 году. Обитель тогда выдержала девятичасовую бомбардировку, гарнизон, состоявший из монахов, солдат и паломников, отразил атаку двух фрегатов, повредив при этом один из них. "Сегодня мы вспоминаем подвиг, который стал одним из эпизодов Крымской войны, — в 1854 году братия Соловецкого монастыря проявила мужество и героизм, не позволив приблизиться вражеским британским кораблям. В те времена монастырь не имел достаточного вооружения, но сплоченность и находчивость, а также сила молитвы монахов и жителей монастыря спасла святую землю от уничтожения. Все это — символ того, как православные каноны и традиции формируют такие ценности, как честь, мужество и доблесть. Отдельно стоит отметить роль фонда Соловецкого архипелага, который сохраняет культурное и природное наследие, не позволяя забыть о решительном поступке братии и других славных страницах истории монастыря", — сказал Чернышенко. Фонд также создает и обновляет инженерную, жилищно-коммунальную и социальную инфраструктуру, что позволяет паломникам совершать путешествия по святым местам и узнавать больше о родной стране, отметил вице-премьер. Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага создан в 2018 году указом президента Владимира Путина по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Реставраторы и исследователи до сих пор находят на Соловках свидетельства важнейших событий, заявила, в свою очередь, заместитель генерального директора фонда Татьяна Озерова. "Стены крепости до наших времен сохранили следы нападения англичан. В важнейший для нашей страны исторический момент монахи и жители острова предпочли пасть в неравном сражении, не имея современного оружия, чем добровольно допустить врага на русскую землю", — сказала она. Нападение на СоловкиВосемнадцатого июля 1854 года два английских военных парохода "Бриск" и "Миранда", вооруженные 60 пушками, вошли в бухту Благополучия перед Соловецким монастырем. Как только они появились, колокольный звон собрал всех на молебен. После крестного хода монахи, паломники и миряне встали на защиту монастыря. Один из кораблей поднял сигнальные флаги, но ответа не последовало. Чтобы привлечь внимание, пароходы произвели два холостых выстрела. Сидевшие в береговой батарее насельники монастыря открыли ответный огонь. Одно из ядер пробило борт "Миранды", и судно ушло за мыс для ремонта. На следующий день британский катер пришвартовался в гавани с парламентером и ультиматумом от капитана Эразмуса Омманея. В нем англичане требовали сдачи гарнизона и оружия. Из монастыря последовал отказ. Утром 19 июля Омманей дал команду начать бомбардировку монастыря. Обстрел продолжался более девяти часов. Противник не решился высадить десант, поскольку на берегу были охотники с ружьями, открывавшие временами стрельбу по кораблям. Среди братии и богомольцев потерь не было. Монахи во главе с архимандритом Александром обходили крепостные стены крестным ходом, вдохновляя защитников и благословляя их на подвиги. В пять часов вечера 19 июля британцы выпустили по монастырю последнее ядро, после чего Омманей приказал прекратить огонь. Разрушения после обстрела оказались самыми незначительными — в нескольких местах получила повреждения крепостная стена, ядра пробили стену паперти Спасо-Преображенского собора и купол Никольской церкви. Пострадали деревянная Архангельская гостиница и Онуфриевская церковь на кладбище — обе постройки к югу от монастыря. Обитель устояла. Утром 20 июля 1854 года английские суда ушли из гавани Благополучия, а по пути сожгли церковь на Заячьем острове, таможню на острове Кий, разорили в Онежском заливе деревню Лямицкую и ограбили Крестный монастырь. На восточном берегу Онежского залива они разорили селение Пушл Ахты.

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https://ria.ru/20240623/lavra-1954872837.html

https://ria.ru/20240705/okkupatsiya-1957499404.html

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дмитрий чернышенко, россия, соловки, архангельское, владимир путин