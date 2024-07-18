https://ria.ru/20240718/smi-1960400070.html

СМИ: банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян

СМИ: банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян

Некоторые банки стали поднимать ставки по кредитам для заемщиков, взявших более одной льготной ипотеки, пишет РБК. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:56

2024-07-18T08:56

2024-07-18T08:58

экономика

ипотека

"дом.рф"

сбербанк россии

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Некоторые банки стали поднимать ставки по кредитам для заемщиков, взявших более одной льготной ипотеки, пишет РБК."Если выявится "лишняя" льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой", — сказал изданию представитель Сбербанка.Вице-президент банка "Дом.РФ" Кирилл Варенцов заявил РБК, что случаи нарушения правила, по которому клиент берет больше одной льготной ипотеки, встречаются редко, но в этом случае банк действительно поднимает нарушителю ставку по ипотеке.Издание напомнило, что в декабре прошлого года начало действовать правило "одна льготная ипотека в одни руки". Исключения есть лишь для семейной ипотеки — ее можно оформить еще раз в двух случаях — если рождается еще один ребенок или если предыдущая ипотека погашена перед подачей заявки на новую."Важно понимать, что банки строго следуют этим правилам и любые попытки обхода могут привести к пересмотру условий кредита", — подчеркнула глава юридической группы "Яковлев и партнеры" Мария Яковлева в беседе с РБК. Несогласные с решением банка могут подать жалобу на регулятор или обратиться в суд, добавила она.Издание указывает, что кредитные истории не содержат детализации о льготной ипотеке, что затрудняет проверку наличия уже оформленных ссуд, и хотя банки используют для проверки базу данных "Дом.РФ", это не гарантирует стопроцентной точности.

https://ria.ru/20240701/ipoteka-1956525466.html

https://ria.ru/20240704/ipoteka-1957418817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, "дом.рф", сбербанк россии