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СМИ: банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян - РИА Новости, 18.07.2024
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08:56 18.07.2024 (обновлено: 08:58 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/smi-1960400070.html
СМИ: банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян
СМИ: банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян
Некоторые банки стали поднимать ставки по кредитам для заемщиков, взявших более одной льготной ипотеки, пишет РБК. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:56
2024-07-18T08:58
экономика
ипотека
"дом.рф"
сбербанк россии
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Некоторые банки стали поднимать ставки по кредитам для заемщиков, взявших более одной льготной ипотеки, пишет РБК."Если выявится "лишняя" льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой", — сказал изданию представитель Сбербанка.Вице-президент банка "Дом.РФ" Кирилл Варенцов заявил РБК, что случаи нарушения правила, по которому клиент берет больше одной льготной ипотеки, встречаются редко, но в этом случае банк действительно поднимает нарушителю ставку по ипотеке.Издание напомнило, что в декабре прошлого года начало действовать правило "одна льготная ипотека в одни руки". Исключения есть лишь для семейной ипотеки — ее можно оформить еще раз в двух случаях — если рождается еще один ребенок или если предыдущая ипотека погашена перед подачей заявки на новую."Важно понимать, что банки строго следуют этим правилам и любые попытки обхода могут привести к пересмотру условий кредита", — подчеркнула глава юридической группы "Яковлев и партнеры" Мария Яковлева в беседе с РБК. Несогласные с решением банка могут подать жалобу на регулятор или обратиться в суд, добавила она.Издание указывает, что кредитные истории не содержат детализации о льготной ипотеке, что затрудняет проверку наличия уже оформленных ссуд, и хотя банки используют для проверки базу данных "Дом.РФ", это не гарантирует стопроцентной точности.
https://ria.ru/20240701/ipoteka-1956525466.html
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экономика, ипотека, "дом.рф", сбербанк россии
Экономика, Ипотека, "Дом.РФ", Сбербанк России
СМИ: банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян

РБК: банки начли повышать ставки для россиян, берущих несколько льготных ипотек

© Depositphotos.com / bartekchinyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Depositphotos.com / bartekchiny
Ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Некоторые банки стали поднимать ставки по кредитам для заемщиков, взявших более одной льготной ипотеки, пишет РБК.
"Если выявится "лишняя" льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой", — сказал изданию представитель Сбербанка.
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Вице-президент банка "Дом.РФ" Кирилл Варенцов заявил РБК, что случаи нарушения правила, по которому клиент берет больше одной льготной ипотеки, встречаются редко, но в этом случае банк действительно поднимает нарушителю ставку по ипотеке.
Издание напомнило, что в декабре прошлого года начало действовать правило "одна льготная ипотека в одни руки". Исключения есть лишь для семейной ипотеки — ее можно оформить еще раз в двух случаях — если рождается еще один ребенок или если предыдущая ипотека погашена перед подачей заявки на новую.
"Важно понимать, что банки строго следуют этим правилам и любые попытки обхода могут привести к пересмотру условий кредита", — подчеркнула глава юридической группы "Яковлев и партнеры" Мария Яковлева в беседе с РБК. Несогласные с решением банка могут подать жалобу на регулятор или обратиться в суд, добавила она.
Издание указывает, что кредитные истории не содержат детализации о льготной ипотеке, что затрудняет проверку наличия уже оформленных ссуд, и хотя банки используют для проверки базу данных "Дом.РФ", это не гарантирует стопроцентной точности.
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