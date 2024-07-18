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СК проверит сообщения о проблемах с водоснабжением в Ставрополье - РИА Новости, 18.07.2024
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14:38 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/sk-1960484105.html
СК проверит сообщения о проблемах с водоснабжением в Ставрополье
СК проверит сообщения о проблемах с водоснабжением в Ставрополье - РИА Новости, 18.07.2024
СК проверит сообщения о проблемах с водоснабжением в Ставрополье
Следственные органы Ставропольского края расследуют уголовное дело о ненадлежащем водоснабжении жителей края после массового недовольства в соцсетях, сообщило... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:38
2024-07-18T14:38
происшествия
жкх
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края расследуют уголовное дело о ненадлежащем водоснабжении жителей края после массового недовольства в соцсетях, сообщило региональное СУ СК. По данным ведомства, в СМИ и соцсетях ежедневно размещается информация об отсутствии воды в населенных пунктах Ставрополья. Как отмечают местные жители, проблема существует уже длительное время. "Следователями СК России расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения жителей края... Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц, ответственных за водоснабжение на территории края (статья 293 УК РФ), поручено первому отделу по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении. Отмечается, что ход и результат расследования находится на контроле регионального управления. В Ставропольском крае стоит сильная жара, по данным регионального ГУ МЧС, в течение ближайших трех дней температура воздуха в крае может подниматься до 42 градусов.
https://ria.ru/20240718/nakazanie-1960466878.html
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происшествия, жкх, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК проверит сообщения о проблемах с водоснабжением в Ставрополье

Ставропольский СК проверит сообщения о ненадлежащем водоснабжении

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной
Кран в ванной - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края расследуют уголовное дело о ненадлежащем водоснабжении жителей края после массового недовольства в соцсетях, сообщило региональное СУ СК.
По данным ведомства, в СМИ и соцсетях ежедневно размещается информация об отсутствии воды в населенных пунктах Ставрополья. Как отмечают местные жители, проблема существует уже длительное время.
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"Следователями СК России расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения жителей края... Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц, ответственных за водоснабжение на территории края (статья 293 УК РФ), поручено первому отделу по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход и результат расследования находится на контроле регионального управления.
В Ставропольском крае стоит сильная жара, по данным регионального ГУ МЧС, в течение ближайших трех дней температура воздуха в крае может подниматься до 42 градусов.
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ПроисшествияЖКХСтавропольский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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