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Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии со стороны стран Прибалтики - РИА Новости, 18.07.2024
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07:21 18.07.2024 (обновлено: 07:48 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/siyyarto-1960395127.html
Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии со стороны стран Прибалтики
Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии со стороны стран Прибалтики - РИА Новости, 18.07.2024
Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии со стороны стран Прибалтики
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал РИА Новости решение стран Прибалтики, включая Эстонию, Латвию и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T07:21
2024-07-18T07:48
венгрия
москва
швеция
виктор орбан
петер сийярто
ульф кристерссон
евросоюз
politico
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ООН, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал РИА Новости решение стран Прибалтики, включая Эстонию, Латвию и Литву, а также Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч ЕС тем, что у этих государств может быть "дурной вкус". "У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?" - сообщил он агентству на полях штаб-квартиры ООН. В июле агентство Блумберг со ссылкой на премьера Швеции Ульфа Кристерссона сообщило, что министры шести стран Евросоюза – Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы – намерены пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее председательства в Совете ЕС после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Как пишет Politico, на первое заседание Совета под председательством Будапешта во вторник только восемь стран прислали своих министров. Согласно изданию, несколько послов ЕС предложили саботировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html
https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html
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венгрия, москва, швеция, виктор орбан, петер сийярто, ульф кристерссон, евросоюз, politico, оон, в мире
Венгрия, Москва, Швеция, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Ульф Кристерссон, Евросоюз, Politico, ООН, В мире
Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии со стороны стран Прибалтики

Сийярто: отказ Прибалтики ехать в Венгрию на встречи ЕС говорит о плохом вкусе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал РИА Новости решение стран Прибалтики, включая Эстонию, Латвию и Литву, а также Швеции, Финляндии и Польши отказаться от посещения Будапешта для неформальных встреч ЕС тем, что у этих государств может быть "дурной вкус".
«
"У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?" - сообщил он агентству на полях штаб-квартиры ООН.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности
5 июня, 17:57
В июле агентство Блумберг со ссылкой на премьера Швеции Ульфа Кристерссона сообщило, что министры шести стран Евросоюза – Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы – намерены пропустить неформальные встречи в Венгрии в начальный период ее председательства в Совете ЕС после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию.
Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры "наказания" для Венгрии на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. По данным издания, страны ЕС могут решить бойкотировать организованные Венгрией неофициальные встречи министров. Как пишет Politico, на первое заседание Совета под председательством Будапешта во вторник только восемь стран прислали своих министров. Согласно изданию, несколько послов ЕС предложили саботировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Сийярто об угрозах со стороны ЕС и мирной миссии Венгрии по Украине - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто
Вчера, 05:05
 
ВенгрияМоскваШвецияВиктор ОрбанПетер СийяртоУльф КристерссонЕвросоюзPoliticoООНВ мире
 
 
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