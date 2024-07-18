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Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии - РИА Новости, 18.07.2024
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06:02 18.07.2024 (обновлено: 09:24 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/siyyarto-1960391707.html
Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии
Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе недавней встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом поделился с ним итогами своих визитов в Россию и Китай в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:02
2024-07-18T09:24
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ООН, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе недавней встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом поделился с ним итогами своих визитов в Россию и Китай в рамках мирных усилий по Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Они говорили по всему контексту, и, конечно же, они обсуждали всю геополитическую ситуацию. Если вы обсуждаете всю геополитическую ситуацию, то не можете пропустить переговоры премьер-министра с указанными вами лидерами", - сообщил он агентству на полях ООН, говоря об обсуждении Орбаном и Трампом итогов переговоров главы венгерского кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.По мнению Сийярто, в мире сейчас нет ни одного мирового лидера, кто был бы способен посадить обе стороны украинского конфликта за стол переговоров, а из "будущих лидеров" таковым в Будапеште считают именно Трампа."Насколько я понимаю, президент Трамп способен это сделать", - подчеркнул министр.Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240715/orban-1959899746.html
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Сийярто: Орбан рассказал Трампу о визитах в Россию и КНР в рамках усилий по Украине
Орбан рассказал Трампу о визитах в Россию и КНР в рамках усилий по Украине, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Сийярто.
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россия, китай, украина, в мире, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, оон, визит орбана в россию
Россия, Китай, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан, ООН, Визит Орбана в Россию
Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии

Сийярто: Орбан рассказал Трампу о визитах в РФ и КНР в рамках мирной миссии

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ООН, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе недавней встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом поделился с ним итогами своих визитов в Россию и Китай в рамках мирных усилий по Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Они говорили по всему контексту, и, конечно же, они обсуждали всю геополитическую ситуацию. Если вы обсуждаете всю геополитическую ситуацию, то не можете пропустить переговоры премьер-министра с указанными вами лидерами", - сообщил он агентству на полях ООН, говоря об обсуждении Орбаном и Трампом итогов переговоров главы венгерского кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине
15 июля, 23:35
По мнению Сийярто, в мире сейчас нет ни одного мирового лидера, кто был бы способен посадить обе стороны украинского конфликта за стол переговоров, а из "будущих лидеров" таковым в Будапеште считают именно Трампа.
"Насколько я понимаю, президент Трамп способен это сделать", - подчеркнул министр.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Сийярто: грядущие выборы в США – переломный момент в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Сийярто назвал условие для начала переговоров по Украине уже в 2024 году
05:08
 
РоссияКитайУкраинаВ миреДональд ТрампВладимир ПутинВиктор ОрбанООНВизит Орбана в Россию
 
 
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