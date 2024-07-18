https://ria.ru/20240718/siyyarto-1960391707.html

Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии

Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии - РИА Новости, 18.07.2024

Орбан рассказывал Трампу о визитах в Россию и Китай в рамках мирной миссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе недавней встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом поделился с ним итогами своих визитов в Россию и Китай в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:02

2024-07-18T06:02

2024-07-18T09:24

россия

китай

украина

в мире

дональд трамп

владимир путин

виктор орбан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960401331_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bdf1c5522751b290d444ac0b2ded28d.jpg

ООН, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе недавней встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом поделился с ним итогами своих визитов в Россию и Китай в рамках мирных усилий по Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Они говорили по всему контексту, и, конечно же, они обсуждали всю геополитическую ситуацию. Если вы обсуждаете всю геополитическую ситуацию, то не можете пропустить переговоры премьер-министра с указанными вами лидерами", - сообщил он агентству на полях ООН, говоря об обсуждении Орбаном и Трампом итогов переговоров главы венгерского кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.По мнению Сийярто, в мире сейчас нет ни одного мирового лидера, кто был бы способен посадить обе стороны украинского конфликта за стол переговоров, а из "будущих лидеров" таковым в Будапеште считают именно Трампа."Насколько я понимаю, президент Трамп способен это сделать", - подчеркнул министр.Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240715/orban-1959899746.html

https://ria.ru/20240718/peregovory-1960390515.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сийярто: Орбан рассказал Трампу о визитах в Россию и КНР в рамках усилий по Украине Орбан рассказал Трампу о визитах в Россию и КНР в рамках усилий по Украине, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Сийярто. 2024-07-18T06:02 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, украина, в мире, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, оон, визит орбана в россию