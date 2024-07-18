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Шувалов: мастер-планы могут закрепить в законе, но важно сохранять гибкость - РИА Новости, 18.07.2024
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12:27 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/shuvalov-1960446251.html
Шувалов: мастер-планы могут закрепить в законе, но важно сохранять гибкость
Шувалов: мастер-планы могут закрепить в законе, но важно сохранять гибкость - РИА Новости, 18.07.2024
Шувалов: мастер-планы могут закрепить в законе, но важно сохранять гибкость
Определение мастер-планов может быть закреплено в российском законодательстве, но важно сохранить гибкость, чтобы адаптировать их к изменениям, заявил... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:27
2024-07-18T12:27
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
игорь шувалов
агентство стратегических инициатив (аси)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Определение мастер-планов может быть закреплено в российском законодательстве, но важно сохранить гибкость, чтобы адаптировать их к изменениям, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с архитекторами и представителями местных строительных компаний в рамках бизнес-миссии в Сахалинскую область. "Есть позиция, что нужно обязательно законодательно закрепить, что такое мастер-план, из каких элементов он состоит, какие требования к нему предъявляются", — приводит пресс-служба госкорпорации слова Шувалова. По его словам, важно не потерять гибкость этого инструмента, который основывается на диалоге всех заинтересованных сторон – горожан, бизнеса и власти. Важно, чтобы регулирование не ограничивало возможности для поиска и реализации совместных творческих инициатив по развитию города. Мастер-план столицы региона Южно-Сахалинска разработан при поддержке ВЭБ.РФ. В целом в Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ финансируются девять инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Они относятся к сферам ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Общая стоимость проектов — 111 миллиардов рублей. Большинство проектов признаны приоритетными для предоставления льготного финансирования ВЭБ.РФ. ВЭБ.РФ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, стимулирующих развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.
https://ria.ru/20240718/instrumentariy-1960416587.html
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россия
южно-сахалинск
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россия, южно-сахалинск, сахалинская область, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), вэб.рф (вэб)
Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Игорь Шувалов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Шувалов: мастер-планы могут закрепить в законе, но важно сохранять гибкость

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Определение мастер-планов может быть закреплено в российском законодательстве, но важно сохранить гибкость, чтобы адаптировать их к изменениям, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с архитекторами и представителями местных строительных компаний в рамках бизнес-миссии в Сахалинскую область.
"Есть позиция, что нужно обязательно законодательно закрепить, что такое мастер-план, из каких элементов он состоит, какие требования к нему предъявляются", — приводит пресс-служба госкорпорации слова Шувалова.
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По его словам, важно не потерять гибкость этого инструмента, который основывается на диалоге всех заинтересованных сторон – горожан, бизнеса и власти. Важно, чтобы регулирование не ограничивало возможности для поиска и реализации совместных творческих инициатив по развитию города.
Мастер-план столицы региона Южно-Сахалинска разработан при поддержке ВЭБ.РФ. В целом в Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ финансируются девять инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Они относятся к сферам ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Общая стоимость проектов — 111 миллиардов рублей. Большинство проектов признаны приоритетными для предоставления льготного финансирования ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, стимулирующих развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.
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РоссияЮжно-СахалинскСахалинская областьИгорь ШуваловАгентство стратегических инициатив (АСИ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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