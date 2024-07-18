https://ria.ru/20240718/shuvalov-1960423494.html

Шувалов рассказал о мечте увидеть мост между материком и Сахалином

Шувалов рассказал о мечте увидеть мост между материком и Сахалином - РИА Новости, 18.07.2024

Шувалов рассказал о мечте увидеть мост между материком и Сахалином

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в завершающий день бизнес-миссии в Южно-Сахалинске заявил РИА Новости, что мечтает при жизни увидеть работающий мост между... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:01

2024-07-18T11:01

2024-07-18T11:01

экономика

технологии

сахалин

россия

сахалинская область

игорь шувалов

владимир путин

светлана чупшева

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в завершающий день бизнес-миссии в Южно-Сахалинске заявил РИА Новости, что мечтает при жизни увидеть работающий мост между материковой частью России и островом Сахалин. Проблема транспортной связи острова с материковой частью рассматривается с XIX века. Проект строительства моста появился в 1999 году, до этого планировалось проложить тоннель. В апреле 2024 года Владимир Путин заявил, что нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать мостовым переходом Сахалин с материком. На данный момент проект моста находится на этапе экономического обоснования. Шувалов считает, что мост с материка на Сахалин представляет не только инфраструктурный, но и геополитический проект. Он предположил, что это откроет новые возможности для сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "У нас много интересных проектов на Сахалине, но этот, пожалуй, самый амбициозный. Я мечтаю, что мы с вами еще при жизни увидим эксплуатируемый мост на Сахалин, который кардинально изменит жизнь на острове", – сказал Шувалов. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева отметила, что Сахалинская область – это полигон для отработки смелых решений, которые завтра могут быть внедрены по всей стране. "Мы видим огромный потенциал Сахалина как точки роста для всей России. Именно поэтому АСИ уделяет особое внимание реализации проектов в этом регионе", – пояснила Чупшева. В Сахалинской области при поддержке ВЭБ.РФ реализуются девять инвестиционных проектов в сферах ЖКХ, транспорта, образования и туризма. Их общая стоимость составляет 111 миллиардов рублей. Также при поддержке госкорпорации разработан мастер-план Южно-Сахалинска. ВЭБ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщал, что проект строительства моста на Сахалин может быть реализован, вероятно, не ранее 2030 года. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в апреле сообщил Путину, что стоимость строительства моста примерно составляет 300 миллиардов рублей, и такая же сумма потребуется на создание подходов к нему.

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https://realty.ria.ru/20240307/aeroporty-1931635450.html

сахалин

россия

сахалинская область

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экономика, технологии, сахалин, россия, сахалинская область, игорь шувалов, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)