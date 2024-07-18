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Правительство продлило отсрочку по налогам для белгородского бизнеса - РИА Новости, 18.07.2024
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15:47 18.07.2024 (обновлено: 20:40 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/sez-1960503289.html
Правительство продлило отсрочку по налогам для белгородского бизнеса
Правительство продлило отсрочку по налогам для белгородского бизнеса - РИА Новости, 18.07.2024
Правительство продлило отсрочку по налогам для белгородского бизнеса
Правительство России продлило отсрочку по налоговым платежам для предпринимателей в Белгородской области на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:47
2024-07-18T20:40
экономика
белгородская область
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство России продлило отсрочку по налоговым платежам для предпринимателей в Белгородской области на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он отметил, что для поддержки предприятий Белгородской области и других регионов, граничащих с новыми субъектами РФ, реализуется комплекс мер. Среди них в том числе закон о действии на территории Белгородской области свободной экономической зоны, льготные программы лизинга оборудования, гранты на восстановление или перемещение производства, инвесткредиты для малого и среднего бизнеса."В прошлом году мы установили отсрочку к уплате ряда налогов и страховых взносов для предприятий и граждан, чтобы необходимые платежи в бюджет проводились частями в течение следующих 12 месяцев. Сохраним такую возможность для налоговых обязательств, которые наступают до 31 декабря 2024 года", - сказал Мишустин.Принятое решение, по его словам, поможет местному бизнесу - "у него появится больше оборотных средств, которые можно использовать в том числе на заработную плату сотрудников, на закупки сырья, оборудования".Как уточняется в официальном telegram-канале правительства, эта мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от украинских обстрелов, а также на представителей бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы снизились более чем на 30% в период проведения специальной военной операции.В сообщении кабмина отмечено, что для представителей бизнеса, работающих в Белгородской области, платежи по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступает в этом году, перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще 1 года – равными частями ежемесячно.
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экономика, белгородская область, михаил мишустин, россия
Экономика, Белгородская область, Михаил Мишустин, Россия
Правительство продлило отсрочку по налогам для белгородского бизнеса

Мишустин продлил отсрочку по налоговым платежам в Белгородской области на год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство России продлило отсрочку по налоговым платежам для предпринимателей в Белгородской области на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он отметил, что для поддержки предприятий Белгородской области и других регионов, граничащих с новыми субъектами РФ, реализуется комплекс мер. Среди них в том числе закон о действии на территории Белгородской области свободной экономической зоны, льготные программы лизинга оборудования, гранты на восстановление или перемещение производства, инвесткредиты для малого и среднего бизнеса.
"В прошлом году мы установили отсрочку к уплате ряда налогов и страховых взносов для предприятий и граждан, чтобы необходимые платежи в бюджет проводились частями в течение следующих 12 месяцев. Сохраним такую возможность для налоговых обязательств, которые наступают до 31 декабря 2024 года", - сказал Мишустин.
Принятое решение, по его словам, поможет местному бизнесу - "у него появится больше оборотных средств, которые можно использовать в том числе на заработную плату сотрудников, на закупки сырья, оборудования".
Как уточняется в официальном telegram-канале правительства, эта мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от украинских обстрелов, а также на представителей бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы снизились более чем на 30% в период проведения специальной военной операции.
В сообщении кабмина отмечено, что для представителей бизнеса, работающих в Белгородской области, платежи по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступает в этом году, перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще 1 года – равными частями ежемесячно.
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ЭкономикаБелгородская областьМихаил МишустинРоссия
 
 
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