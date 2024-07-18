https://ria.ru/20240718/sez-1960503289.html

Правительство продлило отсрочку по налогам для белгородского бизнеса

Правительство продлило отсрочку по налогам для белгородского бизнеса - РИА Новости, 18.07.2024

Правительство продлило отсрочку по налогам для белгородского бизнеса

Правительство России продлило отсрочку по налоговым платежам для предпринимателей в Белгородской области на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:47

2024-07-18T15:47

2024-07-18T20:40

экономика

белгородская область

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство России продлило отсрочку по налоговым платежам для предпринимателей в Белгородской области на год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он отметил, что для поддержки предприятий Белгородской области и других регионов, граничащих с новыми субъектами РФ, реализуется комплекс мер. Среди них в том числе закон о действии на территории Белгородской области свободной экономической зоны, льготные программы лизинга оборудования, гранты на восстановление или перемещение производства, инвесткредиты для малого и среднего бизнеса."В прошлом году мы установили отсрочку к уплате ряда налогов и страховых взносов для предприятий и граждан, чтобы необходимые платежи в бюджет проводились частями в течение следующих 12 месяцев. Сохраним такую возможность для налоговых обязательств, которые наступают до 31 декабря 2024 года", - сказал Мишустин.Принятое решение, по его словам, поможет местному бизнесу - "у него появится больше оборотных средств, которые можно использовать в том числе на заработную плату сотрудников, на закупки сырья, оборудования".Как уточняется в официальном telegram-канале правительства, эта мера поддержки распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от украинских обстрелов, а также на представителей бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы снизились более чем на 30% в период проведения специальной военной операции.В сообщении кабмина отмечено, что для представителей бизнеса, работающих в Белгородской области, платежи по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступает в этом году, перенесены на 1 год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще 1 года – равными частями ежемесячно.

https://ria.ru/20240504/moskva-1943853032.html

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экономика, белгородская область, михаил мишустин, россия