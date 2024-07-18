https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960399928.html

В Севастополе восстановили движение катеров и паромов

В Севастополе восстановили движение катеров и паромов - РИА Новости, 18.07.2024

В Севастополе восстановили движение катеров и паромов

Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:53

2024-07-18T08:53

2024-07-18T08:53

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. Ранее утром сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта. "Движение морского пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении департамента.

https://ria.ru/20240718/minoborony-1960395318.html

севастополь

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севастополь, общество