https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960392222.html

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 18.07.2024

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Катера и паромы в Севастопольской бухте утром в четверг не работают, сообщил дептранс города. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:09

2024-07-18T06:09

2024-07-18T06:43

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте утром в четверг не работают, сообщил дептранс города."Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Севастополя сообщил об уничтожении военными РФ надводного беспилотника (БЭК).

https://ria.ru/20240718/novorossiysk-1960390426.html

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севастополь, россия