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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 18.07.2024
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06:09 18.07.2024 (обновлено: 06:43 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960392222.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 18.07.2024
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Катера и паромы в Севастопольской бухте утром в четверг не работают, сообщил дептранс города. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:09
2024-07-18T06:43
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте утром в четверг не работают, сообщил дептранс города."Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Севастополя сообщил об уничтожении военными РФ надводного беспилотника (БЭК).
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севастополь, россия
Севастополь, Россия
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Власти Севастополя: в городе утром не работает морской пассажирский транспорт

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте утром в четверг не работают, сообщил дептранс города.
"Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет", - говорится в сообщении.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров
05:07
Ранее губернатор Севастополя сообщил об уничтожении военными РФ надводного беспилотника (БЭК).
 
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