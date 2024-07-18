https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960392222.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 18.07.2024
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Катера и паромы в Севастопольской бухте утром в четверг не работают, сообщил дептранс города. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:09
2024-07-18T06:09
2024-07-18T06:43
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Катера и паромы в Севастопольской бухте утром в четверг не работают, сообщил дептранс города."Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Севастополя сообщил об уничтожении военными РФ надводного беспилотника (БЭК).
https://ria.ru/20240718/novorossiysk-1960390426.html
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севастополь, россия
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Власти Севастополя: в городе утром не работает морской пассажирский транспорт