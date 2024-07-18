https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960389678.html
В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ
В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ
В Севастополе отражена попытку атаки надводного беспилотника, он уничтожен, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T04:52
2024-07-18T04:52
2024-07-18T05:04
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Севастополе отражена попытку атаки надводного беспилотника, он уничтожен, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК (безэкипажный катер — Прим. Ред.) уничтожен. Доверяйте только официальной информации", — написал он.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240715/pvo-1959770911.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь
В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ
Развожаев: в Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника