https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960389678.html

В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ

В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ

В Севастополе отражена попытку атаки надводного беспилотника, он уничтожен, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T04:52

2024-07-18T04:52

2024-07-18T05:04

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Севастополе отражена попытку атаки надводного беспилотника, он уничтожен, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев."Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК (безэкипажный катер — Прим. Ред.) уничтожен. Доверяйте только официальной информации", — написал он.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240715/pvo-1959770911.html

севастополь

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2024

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михаил развожаев, севастополь