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Сервис предпроверки подключили к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья
Сервис предпроверки подключили к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2024
Сервис предпроверки подключили к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья
Услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет оптимизировали на портале госуслуг Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:57
2024-07-18T12:57
2024-07-18T12:57
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет оптимизировали на портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В Подмосковье получать услуги можно быстро и просто, без лишних посещений различных госучреждений. Мы не только переводим в "цифру" новые услуги и сервисы, но и проводим работу по оптимизации и обновлению уже существующих функций. Для этого подключаем сервисы предпроверки, автозаполнения, внедряем экспертные системы", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что новая опция, позволяющая сократить число отказов из-за дублирования заявлений, появилась и в услуге для жителей старше 65 лет. Сервис предпроверки наличия ранее назначенной меры социальной поддержки подключен к услуге "Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+". Если пользователь планирует подать новое заявление, а денежная компенсация уже была назначена ранее, то на экране об этом появится сообщение.
https://ria.ru/20240716/zhiteli-1960069907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), пенсионеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пенсионеры
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет оптимизировали на портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В Подмосковье получать услуги можно быстро и просто, без лишних посещений различных госучреждений. Мы не только переводим в "цифру" новые услуги и сервисы, но и проводим работу по оптимизации и обновлению уже существующих функций. Для этого подключаем сервисы предпроверки, автозаполнения, внедряем экспертные системы", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что новая опция, позволяющая сократить число отказов из-за дублирования заявлений, появилась и в услуге для жителей старше 65 лет.
Сервис предпроверки наличия ранее назначенной меры социальной поддержки подключен к услуге "Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+". Если пользователь планирует подать новое заявление, а денежная компенсация уже была назначена ранее, то на экране об этом появится сообщение.