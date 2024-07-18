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Сервис предпроверки подключили к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:57 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/servis-1960453219.html
Сервис предпроверки подключили к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья
Сервис предпроверки подключили к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2024
Сервис предпроверки подключили к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья
Услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет оптимизировали на портале госуслуг Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:57
2024-07-18T12:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пенсионеры
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет оптимизировали на портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В Подмосковье получать услуги можно быстро и просто, без лишних посещений различных госучреждений. Мы не только переводим в "цифру" новые услуги и сервисы, но и проводим работу по оптимизации и обновлению уже существующих функций. Для этого подключаем сервисы предпроверки, автозаполнения, внедряем экспертные системы", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что новая опция, позволяющая сократить число отказов из-за дублирования заявлений, появилась и в услуге для жителей старше 65 лет. Сервис предпроверки наличия ранее назначенной меры социальной поддержки подключен к услуге "Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+". Если пользователь планирует подать новое заявление, а денежная компенсация уже была назначена ранее, то на экране об этом появится сообщение.
https://ria.ru/20240716/zhiteli-1960069907.html
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московская область (подмосковье), пенсионеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пенсионеры

Сервис предпроверки подключили к онлайн-услуге для пенсионеров Подмосковья

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет оптимизировали на портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В Подмосковье получать услуги можно быстро и просто, без лишних посещений различных госучреждений. Мы не только переводим в "цифру" новые услуги и сервисы, но и проводим работу по оптимизации и обновлению уже существующих функций. Для этого подключаем сервисы предпроверки, автозаполнения, внедряем экспертные системы", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что новая опция, позволяющая сократить число отказов из-за дублирования заявлений, появилась и в услуге для жителей старше 65 лет.
Сервис предпроверки наличия ранее назначенной меры социальной поддержки подключен к услуге "Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+". Если пользователь планирует подать новое заявление, а денежная компенсация уже была назначена ранее, то на экране об этом появится сообщение.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Пенсионеры
 
 
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