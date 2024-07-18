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Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:35 18.07.2024 (обновлено: 09:07 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/scherbak-1960379676.html
Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине
Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине
Советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр в своем Facebook*. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:35
2024-07-18T09:07
культура
украина
киев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр в своем Facebook*."Ушел из жизни заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера", — говорится в некрологе.Щербак родился в 1956 году в Киеве, окончил факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. В Молодом театре служил с 1981 года.Фильмография актера насчитывает 15 работ, включая сериалы "Возвращение Мухтара" и "Скорая помощь".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, киев
Культура, Украина, Киев
Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине

Актер Игорь Щербак из "Возвращения Мухтара" умер в 68 лет

© Фото : Киевский академический Молодой театрСоветский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак
Советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Киевский академический Молодой театр
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр в своем Facebook*.
«
"Ушел из жизни заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера", — говорится в некрологе.
Щербак родился в 1956 году в Киеве, окончил факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. В Молодом театре служил с 1981 года.
Фильмография актера насчитывает 15 работ, включая сериалы "Возвращение Мухтара" и "Скорая помощь".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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