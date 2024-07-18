https://ria.ru/20240718/scherbak-1960379676.html
Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине
Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине
Советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр в своем Facebook*. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:35
2024-07-18T00:35
2024-07-18T09:07
культура
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960401713_0:0:789:444_1920x0_80_0_0_ec59d692dd49879a5a99acf74aec5e53.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр в своем Facebook*."Ушел из жизни заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера", — говорится в некрологе.Щербак родился в 1956 году в Киеве, окончил факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. В Молодом театре служил с 1981 года.Фильмография актера насчитывает 15 работ, включая сериалы "Возвращение Мухтара" и "Скорая помощь".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960401174_0:168:641:649_1920x0_80_0_0_c6d33466b3123e0fef5a03acb4b3478e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев
Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине
Актер Игорь Щербак из "Возвращения Мухтара" умер в 68 лет