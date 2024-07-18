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Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине

Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине - РИА Новости, 18.07.2024

Актер из "Возвращения Мухтара" умер на Украине

Советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр в своем Facebook*. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:35

2024-07-18T00:35

2024-07-18T09:07

культура

украина

киев

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак умер в возрасте 68 лет, сообщил Киевский академический Молодой театр в своем Facebook*."Ушел из жизни заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера", — говорится в некрологе.Щербак родился в 1956 году в Киеве, окончил факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. В Молодом театре служил с 1981 года.Фильмография актера насчитывает 15 работ, включая сериалы "Возвращение Мухтара" и "Скорая помощь".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

украина

киев

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев