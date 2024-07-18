https://ria.ru/20240718/samolet-1960586968.html

Специалисты не нашли повреждений на экстренно севшем в Красноярске самолете

Специалисты не нашли повреждений на экстренно севшем в Красноярске самолете - РИА Новости, 18.07.2024

Специалисты не нашли повреждений на экстренно севшем в Красноярске самолете

Специалисты провели внешнее обследование самолета, летевшего из индийского Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в аэропорту Красноярска из-за... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:35

2024-07-18T21:35

2024-07-18T21:35

происшествия

дели

сан-франциско

boeing 777

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КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Специалисты провели внешнее обследование самолета, летевшего из индийского Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в аэропорту Красноярска из-за срабатывания сигнализации из багажного отсека, возгораний обнаружено не было, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Красноярскому краю. "Возгораний не обнаружено, на борту тоже нет возгорания... Сейчас ищут техника, который будет непосредственно работать с их багажным отделением… Это могла быть и ложная сработка, на данный момент не могут точно удостовериться. В лучшем случае будет ясно только утром", - рассказал собеседник агентства. По словам представителя регионального МЧС, всех пассажиров выпустили в здание аэропорта, в медпомощи никто не нуждался. Им будет оказана дальнейшая помощь, в том числе поддержка в размещении. Ранее Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации. Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артем Захаров сообщал РИА Новости, что представительство в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, оно находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами, а пассажиры размещены в здании аэровокзала. На данный момент решается вопрос о дальнейших действиях совместно с представителями перевозчика.

https://ria.ru/20240412/sheremetevo-1939529002.html

https://ria.ru/20240628/samolet-1956146880.html

дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дели, сан-франциско, boeing 777