https://ria.ru/20240718/samolet-1960579745.html
Индийская авиакомпания работает с Россией после экстренной посадки самолета
Индийская авиакомпания работает с Россией после экстренной посадки самолета - РИА Новости, 18.07.2024
Индийская авиакомпания работает с Россией после экстренной посадки самолета
Air India, борт которой экстренно сел в Красноярске, работает с российской стороной по вопросу пассажиров направлявшегося в Сан-Франциско рейса, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:30
2024-07-18T20:30
2024-07-18T20:42
россия
красноярск
air india
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл – РИА Новости. Air India, борт которой экстренно сел в Красноярске, работает с российской стороной по вопросу пассажиров направлявшегося в Сан-Франциско рейса, сообщили в авиакомпании."Рейс AI183 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, был перенаправлен в международный аэропорт Красноярска в России по технической причине. Самолет благополучно приземлился, и мы работаем с соответствующими властями, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, пока мы принимаем решение о дальнейших действиях", - сообщила компания в соцсети X.Ранее Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления нет, сообщили в Росавиации.По предварительным данным Росавиации, самолетом Boeing 777 летели 243 пассажира.
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россия, красноярск, air india
Россия, Красноярск, Air India
Индийская авиакомпания работает с Россией после экстренной посадки самолета
Авиакомпания Air India работает с РФ после посадки самолета в Красноярске