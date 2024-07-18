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Савельев высоко оценил развитие беспилотной авиации на Сахалине

Савельев высоко оценил развитие беспилотной авиации на Сахалине - РИА Новости, 18.07.2024

Савельев высоко оценил развитие беспилотной авиации на Сахалине

Зампред правительства РФ Виталий Савельев в ходе рабочей поездки на Сахалин посетил выставку дронов на интенсиве "Архипелаг-2024" и дал высокую оценку развитию... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T03:00

2024-07-18T03:00

2024-07-18T03:00

россия

сахалинская область

южно-сахалинск

виталий савельев

валерий лимаренко

экономика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Зампред правительства РФ Виталий Савельев в ходе рабочей поездки на Сахалин посетил выставку дронов на интенсиве "Архипелаг-2024" и дал высокую оценку развитию беспилотной авиации на острове, сообщает правительство региона. По информации пресс-службы, вице-премьер, курирующий в российском правительстве нацпроект "Беспилотные авиационные системы", также посмотрел демонстрационные полеты, заслушал ряд докладов участников о технологиях производства и перспективных разработках в области беспилотных авиационных систем (БАС). "Результаты работы и масштаб "Архипелага" впечатлили. Чувствуется энергетика и высокий уровень вовлеченности молодежи, видна глубокая степень проработки решений со стороны всех категорий участников – потенциальных заказчиков, производителей и научно-технического сообщества", – отметил Савельев. Он добавил, что проведенная проектными командами работа позволила протестировать в реальных условиях технологические решения и потенциал их дальнейшего внедрения в экономику регионов, а также практически отработать госзаказ на услуги дронов в формате учений с элементами экономической игры. Сопровождавший зампреда правительства РФ губернатор Валерий Лимаренко рассказал, что в области беспилотники давно уже используются на благо человека. Глава региона назвал Савельева родоначальником формирующейся отрасли беспилотной авиации, а Сахалин – одним из главных помощников. "Хотим, чтобы в нашем регионе отрабатывалась вся нормативно-правовая база беспилотной авиации. Самые успешные сценарии будем распространять по всей территории нашей страны", - подчеркнул Лимаренко. Вице-премьер также отметил, что за беспилотной авиацией - будущее, и это мировой тренд, а Россия идет в ногу со временем. "Мы производим беспилотники, которые могут конкурировать на мировом рынке. Это не игра и развлечения, это реально работающий инструмент для народного хозяйства и эффективной работы экономики", – заявил Савельев, в завершение поблагодарив губернатора за внимание к беспилотной авиации и энтузиазм в работе в этой сфере. Сахалин в качестве места для проведения "Архипелага" выбран неслучайно. Здесь уже несколько лет в народном хозяйстве активно используют беспилотники: с их помощью следят за лесными пожарами, состоянием дорог, стихийными свалками, перевозят биоматериалы и лекарства между медучреждениями. Кроме того, правительство РФ определило Сахалинскую область (среди восьми регионов страны) площадкой для создания научно-производственного центра по развитию беспилотной авиации. Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" в этом году проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Он объединил более 4,5 тысячи участников из 78 регионов. Основными площадками для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных и управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий, в том числе и водородных, стали Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый в Корсаковском районе. Организаторами мероприятия выступили Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240705/mediasammit-1957541798.html

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сахалинская область

южно-сахалинск

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россия, сахалинская область, южно-сахалинск, виталий савельев, валерий лимаренко, экономика