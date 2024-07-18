https://ria.ru/20240718/rossija-1960440302.html

Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявили в Кремле

Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2024

Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявили в Кремле

Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:07

2024-07-18T12:07

2024-07-18T12:07

россия

украина

дмитрий песков

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском Союзе. И на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на заявление глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.

https://ria.ru/20240718/korabli-1960440093.html

россия

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россия, украина, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен