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Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2024
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12:07 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/rossija-1960440302.html
Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявили в Кремле
Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.07.2024
Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявили в Кремле
Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:07
2024-07-18T12:07
россия
украина
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском Союзе. И на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на заявление глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.
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россия, украина, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен
Россия не представляет угрозы для Евросоюза, заявили в Кремле

Песков: РФ на Украине защищает свои интересы и не представляет угрозы для ЕС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе, на Украине защищает свои интересы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском Союзе. И на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на заявление глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.
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