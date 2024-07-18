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Эксперты не выявили превышения вредных веществ после пожара в центре Москвы - РИА Новости, 18.07.2024
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12:49 18.07.2024 (обновлено: 12:52 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/rospotrebnadzor-1960451706.html
Эксперты не выявили превышения вредных веществ после пожара в центре Москвы
Эксперты не выявили превышения вредных веществ после пожара в центре Москвы - РИА Новости, 18.07.2024
Эксперты не выявили превышения вредных веществ после пожара в центре Москвы
Московское Управление Роспотребнадзора не выявило превышения вредных веществ в воздухе после пожара в центре столицы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:49
2024-07-18T12:52
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московское Управление Роспотребнадзора не выявило превышения вредных веществ в воздухе после пожара в центре столицы, сообщается на сайте ведомства. В среду ГУ МЧС сообщал о пожаре в четырехэтажном здании старой постройки на улице Пресненский Вал, 1 в центре Москвы, пострадавших нет, возгорание ликвидировано. "Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в связи с произошедшим в вечерние часы 17.07.2024 года возгоранием площадью 700 квадратных метров кровли нежилого здания Центра цифровизации образования... проводилась работа с целью исключения негативного влияния дыма от пожара на окружающую жилую застройку... По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов во всех исследуемых точках по содержанию указанных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты также провели исследования воздуха на территории ближайших к очагу возгорания жилых домов и на этажах домов, куда было возможно распространение дыма.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперты не выявили превышения вредных веществ после пожара в центре Москвы

Роспотребнадзор не выявил вредных веществ в воздухе после пожара в центре Москвы

Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца
Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Пожар на Пресненском валу в Москве. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московское Управление Роспотребнадзора не выявило превышения вредных веществ в воздухе после пожара в центре столицы, сообщается на сайте ведомства.
В среду ГУ МЧС сообщал о пожаре в четырехэтажном здании старой постройки на улице Пресненский Вал, 1 в центре Москвы, пострадавших нет, возгорание ликвидировано.
«
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в связи с произошедшим в вечерние часы 17.07.2024 года возгоранием площадью 700 квадратных метров кровли нежилого здания Центра цифровизации образования... проводилась работа с целью исключения негативного влияния дыма от пожара на окружающую жилую застройку... По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов во всех исследуемых точках по содержанию указанных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты также провели исследования воздуха на территории ближайших к очагу возгорания жилых домов и на этажах домов, куда было возможно распространение дыма.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Волгограде локализовали пожар в четырехэтажном доме
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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