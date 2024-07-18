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СМИ: бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/rezidentsiya--1960598675.html
СМИ: бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля
СМИ: бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля
Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом, переданная в госсобственность, начнет свою работу 19 июля, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:58
2024-07-18T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
киевская область
виктор янукович
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом, переданная в госсобственность, начнет свою работу 19 июля, сообщает украинское издание "Страна". Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) 15 июля сообщало, что имущество бывшей резиденции Януковича передано в госсобственность. "Межигорье" восстанавливает свою работу после национализации. Экс-резиденция Януковича будет открыта с 19 июля. Для военных, ветеранов войны, а также детей до 7 лет вход бесплатный", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Резиденция "Межигорье" в Киевской области до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность бывшему президенту Украины Виктору Януковичу - по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов. Позже специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.
https://ria.ru/20240222/maydan-1928871099.html
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в мире, украина, киев, киевская область, виктор янукович
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область, Виктор Янукович
СМИ: бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля

"Страна": бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля

© Евгений Котенко | Перейти в медиабанкРезиденция "Межигорье"
Резиденция Межигорье - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Евгений Котенко
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Резиденция "Межигорье". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом, переданная в госсобственность, начнет свою работу 19 июля, сообщает украинское издание "Страна".
Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) 15 июля сообщало, что имущество бывшей резиденции Януковича передано в госсобственность.
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"Межигорье" восстанавливает свою работу после национализации. Экс-резиденция Януковича будет открыта с 19 июля. Для военных, ветеранов войны, а также детей до 7 лет вход бесплатный", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Резиденция "Межигорье" в Киевской области до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность бывшему президенту Украины Виктору Януковичу - по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов. Позже специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКиевская областьВиктор Янукович
 
 
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