https://ria.ru/20240718/rezidentsiya--1960598675.html

СМИ: бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля

СМИ: бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: бывшая резиденция Януковича начнет работу 19 июля

Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом, переданная в госсобственность, начнет свою работу 19 июля, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:58

2024-07-18T23:58

2024-07-18T23:58

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом, переданная в госсобственность, начнет свою работу 19 июля, сообщает украинское издание "Страна". Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) 15 июля сообщало, что имущество бывшей резиденции Януковича передано в госсобственность. "Межигорье" восстанавливает свою работу после национализации. Экс-резиденция Януковича будет открыта с 19 июля. Для военных, ветеранов войны, а также детей до 7 лет вход бесплатный", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Резиденция "Межигорье" в Киевской области до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность бывшему президенту Украины Виктору Януковичу - по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов. Позже специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.

https://ria.ru/20240222/maydan-1928871099.html

https://ria.ru/20240709/minjust-1958642317.html

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