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В Москве раненному при задержании тренеру предъявили обвинение в убийстве
В Москве раненному при задержании тренеру предъявили обвинение в убийстве - РИА Новости, 18.07.2024
В Москве раненному при задержании тренеру предъявили обвинение в убийстве
Раненному при задержании фитнес-тренеру, зарезавшему из-за ревности мужчину и напавшему на экс-возлюбленную и сотрудницу магазина на севере Москвы, предъявили... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:10
2024-07-18T15:10
2024-07-18T15:10
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Раненному при задержании фитнес-тренеру, зарезавшему из-за ревности мужчину и напавшему на экс-возлюбленную и сотрудницу магазина на севере Москвы, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. В мае мужчина с ножом ворвался в квартиру дома на Хорошевском шоссе в Москве, где находились его бывшая девушка и ее новый возлюбленный. Преступник зарезал мужчину, а после напал с ножом на нее, она выбежала на улицу, пытаясь спастись от ревнивца, он нагнал ее и нанес еще несколько ударов. После этого мужчина ударил ножом полицейского, который прибыл по вызову, и попытался скрыться в магазине, где напал на продавщицу и несколько раз ударил ее ножом. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Задержанный был госпитализирован. "После разрешение врачея фигурант доставлен в подразделение столичного СК для производства следственных действий. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", - сказали в ведомстве, добавив, что ему вменяют убийство, покушение на убийство двух человек и посягательство на жизнь полицейского. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что погибшим оказался предприниматель Алексей Вайншель, предполагаемым убийцей - 25-летний фитнес-тренер Кельвин Тан.
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происшествия, москва
В Москве раненному при задержании тренеру предъявили обвинение в убийстве
В Москве раненному при задержании фитнес-тренеру предъявили обвинение в убийстве
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Раненному при задержании фитнес-тренеру, зарезавшему из-за ревности мужчину и напавшему на экс-возлюбленную и сотрудницу магазина на севере Москвы, предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
В мае мужчина с ножом ворвался в квартиру дома на Хорошевском шоссе в Москве, где находились его бывшая девушка и ее новый возлюбленный. Преступник зарезал мужчину, а после напал с ножом на нее, она выбежала на улицу, пытаясь спастись от ревнивца, он нагнал ее и нанес еще несколько ударов. После этого мужчина ударил ножом полицейского, который прибыл по вызову, и попытался скрыться в магазине, где напал на продавщицу и несколько раз ударил ее ножом. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Задержанный был госпитализирован.
"После разрешение врачея фигурант доставлен в подразделение столичного СК для производства следственных действий. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме", - сказали в ведомстве, добавив, что ему вменяют убийство, покушение на убийство двух человек и посягательство на жизнь полицейского.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что погибшим оказался предприниматель Алексей Вайншель, предполагаемым убийцей - 25-летний фитнес-тренер Кельвин Тан.