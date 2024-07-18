https://ria.ru/20240718/pyatigorsk-1960563878.html

В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии

В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 18.07.2024

В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии

График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и трех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:35

2024-07-18T18:35

2024-07-18T18:35

происшествия

пятигорск

северный кавказ

россия

общество

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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и трех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале. "С 17.56 мск 18.07.2024 года для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" (Северокавказское РДУ) введен график временного отключения электроэнергии…. В связи с этим частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады", - говорится в сообщении Ворошилова. Отмечается, что график обычно вводится на период от 1,5 до 4 часов, электроснабжение будет восстановлено после отмены ограничения.

https://ria.ru/20240718/oes-1960454450.html

пятигорск

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россия

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происшествия, пятигорск, северный кавказ, россия, общество