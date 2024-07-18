https://ria.ru/20240718/pyatigorsk-1960563878.html
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 18.07.2024
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии
График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и трех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:35
2024-07-18T18:35
2024-07-18T18:35
происшествия
пятигорск
северный кавказ
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802706097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b31459c68fd1d0e00bbf6cbec0d2641f.jpg
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске и трех расположенных рядом с ним поселках, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале. "С 17.56 мск 18.07.2024 года для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" (Северокавказское РДУ) введен график временного отключения электроэнергии…. В связи с этим частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады", - говорится в сообщении Ворошилова. Отмечается, что график обычно вводится на период от 1,5 до 4 часов, электроснабжение будет восстановлено после отмены ограничения.
https://ria.ru/20240718/oes-1960454450.html
пятигорск
северный кавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802706097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcd3894a2f1acda9bcb76026fb14da25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, северный кавказ, россия, общество
Происшествия, Пятигорск, Северный Кавказ, Россия, Общество
В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии
В Пятигорске и окрестностях ввели график временного отключения электроэнергии