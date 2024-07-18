https://ria.ru/20240718/pvo-1960452058.html
В Курской области сработали средства ПВО
В Курской области сработали средства ПВО - РИА Новости, 18.07.2024
В Курской области сработали средства ПВО
Российские средства ПВО работают в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:50
2024-07-18T12:50
2024-07-18T12:50
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО работают в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ранее в Курской области объявили ракетную опасность. "В Суджанском районе работает ПВО. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области сработали средства ПВО
Врио главы Курской области Смирнов: в Суджанском районе работает ПВО