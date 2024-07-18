https://ria.ru/20240718/pvo-1960452058.html

В Курской области сработали средства ПВО

В Курской области сработали средства ПВО - РИА Новости, 18.07.2024

В Курской области сработали средства ПВО

Российские средства ПВО работают в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:50

2024-07-18T12:50

2024-07-18T12:50

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО работают в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ранее в Курской области объявили ракетную опасность. "В Суджанском районе работает ПВО. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность