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Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы - РИА Новости, 18.07.2024
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14:03 18.07.2024 (обновлено: 14:52 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/putin-1960472699.html
Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы
Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы - РИА Новости, 18.07.2024
Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым попросил оценить перспективы работы службы. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:03
2024-07-18T14:52
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
дальний восток
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым попросил оценить перспективы работы службы."Как оцениваете перспективы следующего полугодия?" - спросил глава государства в начале встречи.Глава ФТС информировал о работе ведомства.Путин также предложил обсудить строительство жилья для сотрудников таможни, в первую очередь, на Дальнем Востоке."В этом отношении что происходит? Насколько я понимаю, тут есть определённая затяжка с выделением средств, или что там?" - уточнил президент.Пикалёв доложил, что в настоящий момент деньги в бюджете предусмотрены в размере 3,6 миллиарда рублей, но пока не определено, кто будет главным распределителем бюджетных средств. "В ближайшее время, я надеюсь, понимание будет найдено, и этот вопрос будет закрыт", - сказал он."Ладно. Сейчас поговорим об этом поподробнее", - отреагировал глава государства.
https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html
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федеральная таможенная служба (фтс россии), общество, дальний восток, владимир путин, россия
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество, Дальний Восток, Владимир Путин, Россия
Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы

Путин на встрече с главой ФТС РФ попросил оценить перспективы работы службы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв во время встречи. 18 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв во время встречи. 18 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв во время встречи. 18 июля 2024
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым попросил оценить перспективы работы службы.
"Как оцениваете перспективы следующего полугодия?" - спросил глава государства в начале встречи.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Россия получила выгоду от санкций, следует из данных ФТС
30 июня, 08:06
Глава ФТС информировал о работе ведомства.
Путин также предложил обсудить строительство жилья для сотрудников таможни, в первую очередь, на Дальнем Востоке.
"В этом отношении что происходит? Насколько я понимаю, тут есть определённая затяжка с выделением средств, или что там?" - уточнил президент.
Пикалёв доложил, что в настоящий момент деньги в бюджете предусмотрены в размере 3,6 миллиарда рублей, но пока не определено, кто будет главным распределителем бюджетных средств. "В ближайшее время, я надеюсь, понимание будет найдено, и этот вопрос будет закрыт", - сказал он.
"Ладно. Сейчас поговорим об этом поподробнее", - отреагировал глава государства.
Здание Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
ФТС назвала объем внешней торговли России за первые четыре месяца
10 июня, 17:43
 
Федеральная таможенная служба (ФТС России)ОбществоДальний ВостокВладимир ПутинРоссия
 
 
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