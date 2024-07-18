https://ria.ru/20240718/putin-1960472699.html
Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы
Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы - РИА Новости, 18.07.2024
Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым попросил оценить перспективы работы службы. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:03
2024-07-18T14:03
2024-07-18T14:52
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым попросил оценить перспективы работы службы."Как оцениваете перспективы следующего полугодия?" - спросил глава государства в начале встречи.Глава ФТС информировал о работе ведомства.Путин также предложил обсудить строительство жилья для сотрудников таможни, в первую очередь, на Дальнем Востоке."В этом отношении что происходит? Насколько я понимаю, тут есть определённая затяжка с выделением средств, или что там?" - уточнил президент.Пикалёв доложил, что в настоящий момент деньги в бюджете предусмотрены в размере 3,6 миллиарда рублей, но пока не определено, кто будет главным распределителем бюджетных средств. "В ближайшее время, я надеюсь, понимание будет найдено, и этот вопрос будет закрыт", - сказал он."Ладно. Сейчас поговорим об этом поподробнее", - отреагировал глава государства.
https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html
https://ria.ru/20240610/torgovlya-1952021343.html
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федеральная таможенная служба (фтс россии), общество, дальний восток, владимир путин, россия
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество, Дальний Восток, Владимир Путин, Россия
Путин на встрече с главой ФТС попросил оценить перспективы работы службы
Путин на встрече с главой ФТС РФ попросил оценить перспективы работы службы
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым попросил оценить перспективы работы службы.
"Как оцениваете перспективы следующего полугодия?" - спросил глава государства в начале встречи.
Глава ФТС информировал о работе ведомства.
Путин также предложил обсудить строительство жилья для сотрудников таможни, в первую очередь, на Дальнем Востоке
.
"В этом отношении что происходит? Насколько я понимаю, тут есть определённая затяжка с выделением средств, или что там?" - уточнил президент.
Пикалёв доложил, что в настоящий момент деньги в бюджете предусмотрены в размере 3,6 миллиарда рублей, но пока не определено, кто будет главным распределителем бюджетных средств. "В ближайшее время, я надеюсь, понимание будет найдено, и этот вопрос будет закрыт", - сказал он.
"Ладно. Сейчас поговорим об этом поподробнее", - отреагировал глава государства.