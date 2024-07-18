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Туристы рассказали, на каком языке общаются с иностранцами за границей - РИА Новости, 18.07.2024
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Туризм
 
05:03 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/puteshestviya-1960319726.html
Туристы рассказали, на каком языке общаются с иностранцами за границей
Туристы рассказали, на каком языке общаются с иностранцами за границей - РИА Новости, 18.07.2024
Туристы рассказали, на каком языке общаются с иностранцами за границей
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как в поездках за рубеж общаются с местными жителями и отдыхающими из других стран, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:03
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как в поездках за рубеж общаются с местными жителями и отдыхающими из других стран, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1104 пользователей и выяснили, что иностранными языками владеет каждый второй из них (56 процентов).С языковым барьером в поездках сталкивается 40 процентов респондентов, остальным хватает словарного запаса, чтобы объясниться за границей. Так, 87 процентов опрошенных способны заказать еду или уточнить дорогу по-английски. Кроме того, шесть процентов туристов владеют французским на базовом уровне, пять процентов — немецким, четыре — турецким.Большинство участников опроса (82 процента) считают знание иностранного языка нужным навыком для путешественников. Однако лишь четверть указали, что при выборе страны учитывают языковой фактор — могут ли они объясниться с местными жителями.Две трети (70 процентов) путешественников перед поездкой стараются запомнить несколько фраз на языке места, которое планируют посетить.Для общения и перевода непонятных слов 80 процентов опрошенных пользуются мобильными приложениями, а 84 процента — объясняются жестами и мимикой. К помощи тех, кто может перевести, обращаются 49 процентов туристов.Языковой барьер хоть раз мешал получить необходимую информацию или помощь половине путешественников, но этот фактор способен испортить отдых лишь 12 процентам респондентов.
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туризм, новости - туризм, языки, туристы, английский язык, переводчик
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, языки, туристы, английский язык, переводчик
Туристы рассказали, на каком языке общаются с иностранцами за границей

Эксперты: половина путешествующих россиян говорят на иностранных языках

© Fotolia / Andres RodriguezТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Fotolia / Andres Rodriguez
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как в поездках за рубеж общаются с местными жителями и отдыхающими из других стран, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1104 пользователей и выяснили, что иностранными языками владеет каждый второй из них (56 процентов).
С языковым барьером в поездках сталкивается 40 процентов респондентов, остальным хватает словарного запаса, чтобы объясниться за границей. Так, 87 процентов опрошенных способны заказать еду или уточнить дорогу по-английски. Кроме того, шесть процентов туристов владеют французским на базовом уровне, пять процентов — немецким, четыре — турецким.
Большинство участников опроса (82 процента) считают знание иностранного языка нужным навыком для путешественников. Однако лишь четверть указали, что при выборе страны учитывают языковой фактор — могут ли они объясниться с местными жителями.
Две трети (70 процентов) путешественников перед поездкой стараются запомнить несколько фраз на языке места, которое планируют посетить.
Для общения и перевода непонятных слов 80 процентов опрошенных пользуются мобильными приложениями, а 84 процента — объясняются жестами и мимикой. К помощи тех, кто может перевести, обращаются 49 процентов туристов.
Языковой барьер хоть раз мешал получить необходимую информацию или помощь половине путешественников, но этот фактор способен испортить отдых лишь 12 процентам респондентов.
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