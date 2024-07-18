https://ria.ru/20240718/pshenitsa-1960379915.html
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ
Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает портал Vetogate со ссылкой на заявление Египетского агентства по закупкам... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:43
2024-07-18T00:43
2024-07-18T00:43
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КАИР, 18 июл - РИА Новости. Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает портал Vetogate со ссылкой на заявление Египетского агентства по закупкам продовольствия (GASC). Отмечается, что GASC заключил контракты на приобретение 770 тысяч тонн из России и Болгарии. "Это количество включает в себя 720 тысяч тонн российской пшеницы и 50 тысяч болгарской", - говорится в заявлении. По данным ряда СМИ, это крупнейшее за последние два года приобретение пшеницы для Египта с точки зрения объема. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
https://ria.ru/20240604/kartofel-1950308360.html
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экономика, россия, египет, болгария
Экономика, Россия, Египет, Болгария
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ
Vetogate: Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из РФ
КАИР, 18 июл - РИА Новости. Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает портал Vetogate со ссылкой на заявление Египетского агентства по закупкам продовольствия (GASC).
Отмечается, что GASC заключил контракты на приобретение 770 тысяч тонн из России и Болгарии
.
"Это количество включает в себя 720 тысяч тонн российской пшеницы и 50 тысяч болгарской", - говорится в заявлении.
По данным ряда СМИ, это крупнейшее за последние два года приобретение пшеницы для Египта с точки зрения объема.
Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.