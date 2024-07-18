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Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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00:43 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/pshenitsa-1960379915.html
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ
Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает портал Vetogate со ссылкой на заявление Египетского агентства по закупкам... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:43
2024-07-18T00:43
экономика
россия
египет
болгария
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КАИР, 18 июл - РИА Новости. Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает портал Vetogate со ссылкой на заявление Египетского агентства по закупкам продовольствия (GASC). Отмечается, что GASC заключил контракты на приобретение 770 тысяч тонн из России и Болгарии. "Это количество включает в себя 720 тысяч тонн российской пшеницы и 50 тысяч болгарской", - говорится в заявлении. По данным ряда СМИ, это крупнейшее за последние два года приобретение пшеницы для Египта с точки зрения объема. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
https://ria.ru/20240604/kartofel-1950308360.html
https://ria.ru/20240607/pshenitsa-1951337983.html
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экономика, россия, египет, болгария
Экономика, Россия, Египет, Болгария
Египет договорился о поставках 720 тысяч тонн пшеницы из России, пишут СМИ

Vetogate: Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из РФ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Ростовской области
Уборка урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы в Ростовской области. Архивное фото
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КАИР, 18 июл - РИА Новости. Египет договорился о приобретении 720 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает портал Vetogate со ссылкой на заявление Египетского агентства по закупкам продовольствия (GASC).
Отмечается, что GASC заключил контракты на приобретение 770 тысяч тонн из России и Болгарии.
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"Это количество включает в себя 720 тысяч тонн российской пшеницы и 50 тысяч болгарской", - говорится в заявлении.
По данным ряда СМИ, это крупнейшее за последние два года приобретение пшеницы для Египта с точки зрения объема.
Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
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