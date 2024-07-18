https://ria.ru/20240718/promproduktsiya-1960378946.html

Объем реализации промышленной продукции на Кубани вырос почти на треть

Объем реализации промышленной продукции на Кубани вырос почти на треть - РИА Новости, 18.07.2024

Объем реализации промышленной продукции на Кубани вырос почти на треть

Объем реализации промышленной продукции за пять месяцев 2024 года в Краснодарском крае увеличился на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:16

2024-07-18T00:16

2024-07-18T00:16

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Объем реализации промышленной продукции за пять месяцев 2024 года в Краснодарском крае увеличился на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "По данным Краснодарстата, за пять месяцев 2024 года индекс промышленного производства составил 101,2%, а объем реализации продукции увеличился на 27,7% в сравнении с таким же периодом прошлого года", - говорится в сообщении. По данным властей, наибольший рост производства демонстрируют вагоностроители и металлурги, предприятия по выпуску спецтехники, радиоэлектроники, а также строительных материалов, ювелирных изделий и ортопедической обуви. Уточняется, что с января по май этого года кубанские производители реализовали промышленной продукции на более чем 232,3 миллиарда рублей. В отгрузке рост в 1,4 – 3,4 раза показывают производители прицепов и полуприцепов, электрического оборудования, одежды, а также предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и мебельной отраслей.

https://ria.ru/20240716/zavod-1960011587.html

https://ria.ru/20240712/kuban-1959162755.html

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краснодарский край, экономика