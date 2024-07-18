На Украине вынесли приговор военному, убившему мужчину за поддержку России
"Страна": на Украине вынесли приговор военному за убийство из-за поддержки РФ
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к девяти годам заключения военнослужащего, убившего мирного жителя Харьковской области за пророссийские взгляды и "неуважение к ВСУ", сообщает украинское издание "Страна".
Как пишет издание, суд в Полтавской области признал солдата виновным в умышленном убийстве гражданского лица и приговорил его к девяти годам тюремного заключения. Уточняется, что убийство произошло в селе Копанки Харьковской области в 2022 году.
"Солдат, действуя умышленно, преследуя умысел, направленный на умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, осознавая общественно опасный характер своих действий, предполагая их последствия и желая их, по мотивам личных неприязненных отношений (совершил убийство - ред.)", - приводит материалы дела издание в Telegram-канале.
По версии следствия, солдат во время прохождения службы проживал в одном из домов села, куда был приглашен местный житель для заколачивания окна и двери в доме. После ремонта, как передает издание, сельчанин начал рассказывать солдату о том, что "поддерживает Россию и не уважает ВСУ". После этого солдат "сделал дважды выстрелы в воздух из автомата АК-74, чтобы напугать сельчанина и вынудить уйти". Однако тот продолжил говорить. После этого, по данным следствия, солдат убил мужчину прямым выстрелом в голову.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.