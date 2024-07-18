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На Украине вынесли приговор военному, убившему мужчину за поддержку России - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 18.07.2024 (обновлено: 18:28 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/prigovor-1960561292.html
На Украине вынесли приговор военному, убившему мужчину за поддержку России
На Украине вынесли приговор военному, убившему мужчину за поддержку России - РИА Новости, 18.07.2024
На Украине вынесли приговор военному, убившему мужчину за поддержку России
Суд на Украине приговорил к девяти годам заключения военнослужащего, убившего мирного жителя Харьковской области за пророссийские взгляды и "неуважение к ВСУ",... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:24
2024-07-18T18:28
специальная военная операция на украине
украина
россия
харьковская область
сергей лавров
вооруженные силы украины
ак-74
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к девяти годам заключения военнослужащего, убившего мирного жителя Харьковской области за пророссийские взгляды и "неуважение к ВСУ", сообщает украинское издание "Страна". Как пишет издание, суд в Полтавской области признал солдата виновным в умышленном убийстве гражданского лица и приговорил его к девяти годам тюремного заключения. Уточняется, что убийство произошло в селе Копанки Харьковской области в 2022 году. "Солдат, действуя умышленно, преследуя умысел, направленный на умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, осознавая общественно опасный характер своих действий, предполагая их последствия и желая их, по мотивам личных неприязненных отношений (совершил убийство - ред.)", - приводит материалы дела издание в Telegram-канале. По версии следствия, солдат во время прохождения службы проживал в одном из домов села, куда был приглашен местный житель для заколачивания окна и двери в доме. После ремонта, как передает издание, сельчанин начал рассказывать солдату о том, что "поддерживает Россию и не уважает ВСУ". После этого солдат "сделал дважды выстрелы в воздух из автомата АК-74, чтобы напугать сельчанина и вынудить уйти". Однако тот продолжил говорить. После этого, по данным следствия, солдат убил мужчину прямым выстрелом в голову. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240716/vsu-1959945005.html
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украина, россия, харьковская область, сергей лавров, вооруженные силы украины, ак-74, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Харьковская область, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, АК-74, В мире
На Украине вынесли приговор военному, убившему мужчину за поддержку России

"Страна": на Украине вынесли приговор военному за убийство из-за поддержки РФ

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Суд на Украине приговорил к девяти годам заключения военнослужащего, убившего мирного жителя Харьковской области за пророссийские взгляды и "неуважение к ВСУ", сообщает украинское издание "Страна".
Как пишет издание, суд в Полтавской области признал солдата виновным в умышленном убийстве гражданского лица и приговорил его к девяти годам тюремного заключения. Уточняется, что убийство произошло в селе Копанки Харьковской области в 2022 году.
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"Солдат, действуя умышленно, преследуя умысел, направленный на умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, осознавая общественно опасный характер своих действий, предполагая их последствия и желая их, по мотивам личных неприязненных отношений (совершил убийство - ред.)", - приводит материалы дела издание в Telegram-канале.
По версии следствия, солдат во время прохождения службы проживал в одном из домов села, куда был приглашен местный житель для заколачивания окна и двери в доме. После ремонта, как передает издание, сельчанин начал рассказывать солдату о том, что "поддерживает Россию и не уважает ВСУ". После этого солдат "сделал дважды выстрелы в воздух из автомата АК-74, чтобы напугать сельчанина и вынудить уйти". Однако тот продолжил говорить. После этого, по данным следствия, солдат убил мужчину прямым выстрелом в голову.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХарьковская областьСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныАК-74В мире
 
 
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