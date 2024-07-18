https://ria.ru/20240718/pravitelstvo-1960517362.html

Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства

Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства - РИА Новости, 18.07.2024

Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства России и его координационного центра, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:24

2024-07-18T16:24

2024-07-18T16:24

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства России и его координационного центра, сообщили в пресс-службе вице-премьера. "Участники программы "Время героев" посетили Координационный центр правительства Российской Федерации. В ходе визита им провели ознакомительную экскурсию по площадке и рассказали о ключевых функциях, которые она выполняет", - говорится в сообщении. Чернышенко рассказал, как выстроена деятельность правительства России. По его словам, кабмин ведет активную работу над повышением качества жизни людей за счет роста экономики и развития социальной сферы на основе национальных целей, которые поставил президент Владимир Путин. "Для достижения национальных целей правительство выстраивает работу, исходя из базовых ценностей, включая формирование государственных сервисов вокруг потребностей людей, а также принципов открытости и этичности", – сказал зампред правительства. Программа "Время героев реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Владимира Путина. Участниками первого потока стали 83 военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции, а также успешно прошедшие ряд сложных вступительных испытаний. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -0-

https://ria.ru/20240701/chernyshenko-1956559010.html

https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html

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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин