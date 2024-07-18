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Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства - РИА Новости, 18.07.2024
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16:24 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/pravitelstvo-1960517362.html
Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства
Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства - РИА Новости, 18.07.2024
Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства России и его координационного центра, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:24
2024-07-18T16:24
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства России и его координационного центра, сообщили в пресс-службе вице-премьера. "Участники программы "Время героев" посетили Координационный центр правительства Российской Федерации. В ходе визита им провели ознакомительную экскурсию по площадке и рассказали о ключевых функциях, которые она выполняет", - говорится в сообщении. Чернышенко рассказал, как выстроена деятельность правительства России. По его словам, кабмин ведет активную работу над повышением качества жизни людей за счет роста экономики и развития социальной сферы на основе национальных целей, которые поставил президент Владимир Путин. "Для достижения национальных целей правительство выстраивает работу, исходя из базовых ценностей, включая формирование государственных сервисов вокруг потребностей людей, а также принципов открытости и этичности", – сказал зампред правительства. Программа "Время героев реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Владимира Путина. Участниками первого потока стали 83 военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции, а также успешно прошедшие ряд сложных вступительных испытаний. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -0-
https://ria.ru/20240701/chernyshenko-1956559010.html
https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства

Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко показал участникам программы "Время героев" работу правительства России и его координационного центра, сообщили в пресс-службе вице-премьера.
"Участники программы "Время героев" посетили Координационный центр правительства Российской Федерации. В ходе визита им провели ознакомительную экскурсию по площадке и рассказали о ключевых функциях, которые она выполняет", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко проводит занятия с участником проекта Время героев, Героем России Степаном Беловым по подготовке к работе в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Чернышенко стал наставником Героя России Степана Белова
1 июля, 10:03
Чернышенко рассказал, как выстроена деятельность правительства России. По его словам, кабмин ведет активную работу над повышением качества жизни людей за счет роста экономики и развития социальной сферы на основе национальных целей, которые поставил президент Владимир Путин.
"Для достижения национальных целей правительство выстраивает работу, исходя из базовых ценностей, включая формирование государственных сервисов вокруг потребностей людей, а также принципов открытости и этичности", – сказал зампред правительства.
Программа "Время героев реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Владимира Путина. Участниками первого потока стали 83 военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции, а также успешно прошедшие ряд сложных вступительных испытаний.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. -0-
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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14 июня, 20:01
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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