https://ria.ru/20240718/pozhar-1960557902.html

Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 18.07.2024

Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

Три человека получили ожоги при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:05

2024-07-18T18:05

2024-07-18T18:33

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Три человека получили ожоги при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в двухэтажном мебельном цеху на улице Горсоветская, 83 произошел в четверг вечером. Пожару был присвоен первый ранг. Позже огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров."По уточненной информации пострадали 3 человека, состояние удовлетворительное, ожоги конечностей", - сказал представитель ведомства.Огонь тушат 54 человека, 18 единиц техники.

https://ria.ru/20240718/mchs-1960480472.html

ростов-на-дону

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2024

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происшествия, ростов-на-дону