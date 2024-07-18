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Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 18.07.2024
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18:05 18.07.2024 (обновлено: 18:33 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/pozhar-1960557902.html
Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 18.07.2024
Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
Три человека получили ожоги при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:05
2024-07-18T18:33
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Три человека получили ожоги при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в двухэтажном мебельном цеху на улице Горсоветская, 83 произошел в четверг вечером. Пожару был присвоен первый ранг. Позже огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров."По уточненной информации пострадали 3 человека, состояние удовлетворительное, ожоги конечностей", - сказал представитель ведомства.Огонь тушат 54 человека, 18 единиц техники.
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

МЧС: три человека получили ожоги при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

© Фото очевидцаПожар на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону
Пожар на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото очевидца
Пожар на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Три человека получили ожоги при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар в двухэтажном мебельном цеху на улице Горсоветская, 83 произошел в четверг вечером. Пожару был присвоен первый ранг. Позже огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.
"По уточненной информации пострадали 3 человека, состояние удовлетворительное, ожоги конечностей", - сказал представитель ведомства.
Огонь тушат 54 человека, 18 единиц техники.
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Вчера, 14:22
 
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