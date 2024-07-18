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В Ростове-на-Дону загорелся мебельный цех

В Ростове-на-Дону загорелся мебельный цех - РИА Новости, 18.07.2024

В Ростове-на-Дону загорелся мебельный цех

Мебельный цех загорелся в Ростове-на-Дону на 200 квадратных метрах, объявлен первый ранг пожара, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:49

2024-07-18T17:49

2024-07-18T17:54

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Мебельный цех загорелся в Ростове-на-Дону на 200 квадратных метрах, объявлен первый ранг пожара, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по Ростовской области. "В 16.41 поступило сообщение о возгорании на улице Горсоветская, 83. Горит двухэтажный мебельный цех. Площадь пожара 200 квадратных метров", - сказал он. В 16.55 объявлен первый ранг пожара. Для ликвидации привлекли 54 человека, 18 единиц техники.

https://ria.ru/20240331/pozhar-1936898180.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)