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В Ростове-на-Дону загорелся мебельный цех
В Ростове-на-Дону загорелся мебельный цех - РИА Новости, 18.07.2024
В Ростове-на-Дону загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Ростове-на-Дону на 200 квадратных метрах, объявлен первый ранг пожара, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:49
2024-07-18T17:49
2024-07-18T17:54
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Мебельный цех загорелся в Ростове-на-Дону на 200 квадратных метрах, объявлен первый ранг пожара, сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по Ростовской области. "В 16.41 поступило сообщение о возгорании на улице Горсоветская, 83. Горит двухэтажный мебельный цех. Площадь пожара 200 квадратных метров", - сказал он. В 16.55 объявлен первый ранг пожара. Для ликвидации привлекли 54 человека, 18 единиц техники.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону загорелся мебельный цех
В Ростове-на-Дону мебельный цех загорелся на 200 квадратных метрах