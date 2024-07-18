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В здании реактора немецкой АЭС вспыхнул пожар - РИА Новости, 18.07.2024
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15:30 18.07.2024 (обновлено: 15:50 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/pozhar-1960497174.html
В здании реактора немецкой АЭС вспыхнул пожар
В здании реактора немецкой АЭС вспыхнул пожар - РИА Новости, 18.07.2024
В здании реактора немецкой АЭС вспыхнул пожар
В здании реактора выведенной из эксплуатации АЭС "Графенрайнфельд" в Баварии произошёл пожар, который был оперативно потушен, никакой угрозы населению и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:30
2024-07-18T15:50
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В здании реактора выведенной из эксплуатации АЭС "Графенрайнфельд" в Баварии произошёл пожар, который был оперативно потушен, никакой угрозы населению и окружающей среде нет, сообщила РИА Новости официальный представитель компании-оператора PreussenElektra Кристина Альт.&quot;Сегодня утром в здании реактора атомной электростанции &quot;Графенрайнфельд&quot; произошел пожар в мобильной системе фильтрации воздуха&quot;, - сказала Альт.Она добавила, что через несколько минут после срабатывания пожарной сигнализации "локальный пожар уже был потушен". "Никакой опасности для населения и окружающей местности не было", - продолжила она.Девятерым сотрудникам АЭС была оказана первая медицинская помощь из-за опасения, что они могли отравиться угарным газом, однако позже выяснилось, что они могут продолжать работать."В настоящее время продолжается анализ причин пожара", - добавила Альт.АЭС "Графенрайнфельд" была выведена из эксплуатации в 2015 году в рамках постепенного отказа Германии от атомной энергетики.
https://ria.ru/20240718/fukusima-1960495914.html
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в мире, германия, бавария
В мире, Германия, Бавария
В здании реактора немецкой АЭС вспыхнул пожар

В здании реактора выведенной из строя немецкой АЭС произошел пожар

© Фото : Bundeswehr/Marko MüllerПожарный отряд Бундесвера
Пожарный отряд Бундесвера - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Bundeswehr/Marko Müller
Пожарный отряд Бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В здании реактора выведенной из эксплуатации АЭС "Графенрайнфельд" в Баварии произошёл пожар, который был оперативно потушен, никакой угрозы населению и окружающей среде нет, сообщила РИА Новости официальный представитель компании-оператора PreussenElektra Кристина Альт.
«

"Сегодня утром в здании реактора атомной электростанции "Графенрайнфельд" произошел пожар в мобильной системе фильтрации воздуха", - сказала Альт.

Она добавила, что через несколько минут после срабатывания пожарной сигнализации "локальный пожар уже был потушен". "Никакой опасности для населения и окружающей местности не было", - продолжила она.
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Девятерым сотрудникам АЭС была оказана первая медицинская помощь из-за опасения, что они могли отравиться угарным газом, однако позже выяснилось, что они могут продолжать работать.
"В настоящее время продолжается анализ причин пожара", - добавила Альт.
АЭС "Графенрайнфельд" была выведена из эксплуатации в 2015 году в рамках постепенного отказа Германии от атомной энергетики.
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