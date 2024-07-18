https://ria.ru/20240718/pozhar-1960492942.html

В Екатеринбурге потушили пожар на промышленной площадке

В Екатеринбурге потушили пожар на промышленной площадке - РИА Новости, 18.07.2024

В Екатеринбурге потушили пожар на промышленной площадке

Пожар на промышленной площадке в Екатеринбурге полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:14

2024-07-18T15:14

2024-07-18T15:14

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Пожар на промышленной площадке в Екатеринбурге полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее сообщалось, что кровля промпредприятия загорелась на улице Фронтовых бригад в уральской столице на площади 420 квадратных метров. "Полностью потушен", - сказал собеседник агентства. По его словам, на месте работали 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

екатеринбург

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2024

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)