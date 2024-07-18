https://ria.ru/20240718/pozhar-1960391376.html
В Москве после пожара на Пресненском Валу берут пробы атмосферного воздуха
В Москве после пожара на Пресненском Валу берут пробы атмосферного воздуха - РИА Новости, 18.07.2024
В Москве после пожара на Пресненском Валу берут пробы атмосферного воздуха
Управление Роспотребнадзора по Москве организовало исследование атмосферного воздуха после пожара на Пресненском Валу в центре столицы, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:30
2024-07-18T05:30
2024-07-18T05:49
москва
цао
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве организовало исследование атмосферного воздуха после пожара на Пресненском Валу в центре столицы, сообщается на сайте ведомства. В среду в ГУ МЧС сообщалось о пожаре в четырехэтажном здании старой постройки на улице Пресненский Вал, 1 в центре Москвы, пострадавших нет, возгорание ликвидировано. "Территориальным отделом Управления в ЦАО незамедлительно организовано проведение отбора и лабораторно-инструментальных исследований проб атмосферного воздуха на вещества, характерные при возникновении пожаров в помещениях возгорания жилых домов и на этажах домов, куда возможно распространение дыма, в том числе с учетом направления ветра", - говорится в сообщении. Отмечается, что результаты исследований будут опубликованы дополнительно.
https://ria.ru/20240717/sirius-1960352750.html
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москва
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москва, цао, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, ЦАО, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве после пожара на Пресненском Валу берут пробы атмосферного воздуха
Роспотребнадзор исследует воздух в связи с пожаром на Пресненском Валу в Москве