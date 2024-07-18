В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца
В Морозовской больнице в Москве провели коррекцию редкого порока сердца младенцу
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыКардиохирурги Морозовской больницы спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца
Кардиохирурги Морозовской больницы спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Врачи московской Морозовской больницы успешно прооперировали младенца с редким врожденным пороком сердца, сообщила журналистам заместитель мэра про вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малышу удалось спасти жизнь, теперь он полноценно растет и развивается", — рассказала она.
Ракова пояснила, что редчайшую аномалию Тауссиг — Бинга выявили у ребенка еще до рождения на УЗИ. Это сложное заболевание, которое встречается реже чем у одного процента новорожденных и требует высококвалифицированной помощи.
Заместитель мэра уточнила, что первый этап коррекции врачи провели в первые дни после рождения ребенка, а второй — спустя четыре месяца. Послеоперационный период прошел без осложнений, младенца выписали на амбулаторное наблюдение.
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19 октября 2023, 10:15