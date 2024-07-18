https://ria.ru/20240718/porok-1960401543.html

В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца

В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца - РИА Новости, 18.07.2024

В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца

Врачи московской Морозовской больницы успешно прооперировали младенца с редким врожденным пороком сердца, сообщила журналистам заместитель мэра про вопросам... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:06

2024-07-18T09:06

2024-07-18T12:45

хорошие новости

общество

москва

анастасия ракова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960418822_87:0:1507:799_1920x0_80_0_0_754e27f0a2e726bbda783f76321d9917.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Врачи московской Морозовской больницы успешно прооперировали младенца с редким врожденным пороком сердца, сообщила журналистам заместитель мэра про вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малышу удалось спасти жизнь, теперь он полноценно растет и развивается", — рассказала она.Ракова пояснила, что редчайшую аномалию Тауссиг — Бинга выявили у ребенка еще до рождения на УЗИ. Это сложное заболевание, которое встречается реже чем у одного процента новорожденных и требует высококвалифицированной помощи.Заместитель мэра уточнила, что первый этап коррекции врачи провели в первые дни после рождения ребенка, а второй — спустя четыре месяца. Послеоперационный период прошел без осложнений, младенца выписали на амбулаторное наблюдение.

https://ria.ru/20231019/meditsina-1903761945.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова