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В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца - РИА Новости, 18.07.2024
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09:06 18.07.2024 (обновлено: 12:45 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/porok-1960401543.html
В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца
В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца - РИА Новости, 18.07.2024
В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца
Врачи московской Морозовской больницы успешно прооперировали младенца с редким врожденным пороком сердца, сообщила журналистам заместитель мэра про вопросам... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:06
2024-07-18T12:45
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Врачи московской Морозовской больницы успешно прооперировали младенца с редким врожденным пороком сердца, сообщила журналистам заместитель мэра про вопросам социального развития Анастасия Ракова. &quot;Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малышу удалось спасти жизнь, теперь он полноценно растет и развивается&quot;, — рассказала она.Ракова пояснила, что редчайшую аномалию Тауссиг — Бинга выявили у ребенка еще до рождения на УЗИ. Это сложное заболевание, которое встречается реже чем у одного процента новорожденных и требует высококвалифицированной помощи.Заместитель мэра уточнила, что первый этап коррекции врачи провели в первые дни после рождения ребенка, а второй — спустя четыре месяца. Послеоперационный период прошел без осложнений, младенца выписали на амбулаторное наблюдение.
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общество, москва, анастасия ракова
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца

В Морозовской больнице в Москве провели коррекцию редкого порока сердца младенцу

© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыКардиохирурги Морозовской больницы спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца
Кардиохирурги Морозовской больницы спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Кардиохирурги Морозовской больницы спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Врачи московской Морозовской больницы успешно прооперировали младенца с редким врожденным пороком сердца, сообщила журналистам заместитель мэра про вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«

"Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малышу удалось спасти жизнь, теперь он полноценно растет и развивается", — рассказала она.

Ракова пояснила, что редчайшую аномалию Тауссиг — Бинга выявили у ребенка еще до рождения на УЗИ. Это сложное заболевание, которое встречается реже чем у одного процента новорожденных и требует высококвалифицированной помощи.
Заместитель мэра уточнила, что первый этап коррекции врачи провели в первые дни после рождения ребенка, а второй — спустя четыре месяца. Послеоперационный период прошел без осложнений, младенца выписали на амбулаторное наблюдение.
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Хорошие новостиОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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