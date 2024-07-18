https://ria.ru/20240718/popova-1960419522.html

Попова предупредила о возможных чрезвычайных ситуациях из-за холеры

Попова предупредила о возможных чрезвычайных ситуациях из-за холеры - РИА Новости, 18.07.2024

Попова предупредила о возможных чрезвычайных ситуациях из-за холеры

Меняющиеся инфекционные риски могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день серьезную угрозу представляет холера - ежегодно около 1... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:41

2024-07-18T10:41

2024-07-18T11:42

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

брикс

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Меняющиеся инфекционные риски могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день серьезную угрозу представляет холера - ежегодно около 1 миллиарда человек подвергаются риску заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Меняющиеся инфекционные риски могут привести к возникновению региональных и глобальных чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера. На сегодняшний день серьезную угрозу представляет холера. Ежегодно около 1 миллиарда человек подвергаются риску заболевания",- сказала Попова на Международной конференции "Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС". Она уточнила, что с 2021 года в странах мира отмечается рост заболеваемости и расширение ее географической распространенности. В 2023 году зарегистрировано более 900 тысяч случаев, при этом реальное число заболевших может быть больше, но не все страны обладают возможностью выявлять болезнь, пояснила Попова.

https://ria.ru/20240417/bioopasnost-1940518451.html

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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), брикс, общество