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"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа
"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом назвал попытку покушения на него "атакой на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:23
2024-07-18T17:23
2024-07-18T17:23
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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом назвал попытку покушения на него "атакой на демократию", выразил надежду на то, что выборы в США "будут полезными" для отношений Анкары и Вашингтона. "Президент Эрдоган назвал покушение на (Трампа) атакой на демократию. Он заявил, что мужественная позиция Трампа после нападения достойна восхищения, что продолжение им своих программ без перерыва придает силу демократии, и что это следует рассматривать как показатель доверия к мудрости американского народа",- сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе переговоров президент Эрдоган отметил, что Трамп продемонстрировал сильное лидерство, выступив с "успокаивающими посланиями о единстве", чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после покушения, и поздравил Дональда Трампа с тем, что Республиканская партия официально выдвинула его кандидатом в президенты США. "Президент Эрдоган выразил надежду, что президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре, будут полезны для американского народа и отношений между Турцией и США", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, покушение на дональда трампа
В мире, США, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Покушение на Дональда Трампа
"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа
Эрдоган назвал попытку покушения на Трампа атакой на демократию
АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом назвал попытку покушения на него "атакой на демократию", выразил надежду на то, что выборы в США "будут полезными" для отношений Анкары и Вашингтона.
"Президент Эрдоган назвал покушение на (Трампа) атакой на демократию. Он заявил, что мужественная позиция Трампа после нападения достойна восхищения, что продолжение им своих программ без перерыва придает силу демократии, и что это следует рассматривать как показатель доверия к мудрости американского народа",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ходе переговоров президент Эрдоган отметил, что Трамп продемонстрировал сильное лидерство, выступив с "успокаивающими посланиями о единстве", чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после покушения, и поздравил Дональда Трампа с тем, что Республиканская партия официально выдвинула его кандидатом в президенты США.
"Президент Эрдоган выразил надежду, что президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре, будут полезны для американского народа и отношений между Турцией и США", - говорится в сообщении.