https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960545960.html

"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа

"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 18.07.2024

"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом назвал попытку покушения на него "атакой на... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:23

2024-07-18T17:23

2024-07-18T17:23

в мире

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анкара (провинция)

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

покушение на дональда трампа

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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом назвал попытку покушения на него "атакой на демократию", выразил надежду на то, что выборы в США "будут полезными" для отношений Анкары и Вашингтона. "Президент Эрдоган назвал покушение на (Трампа) атакой на демократию. Он заявил, что мужественная позиция Трампа после нападения достойна восхищения, что продолжение им своих программ без перерыва придает силу демократии, и что это следует рассматривать как показатель доверия к мудрости американского народа",- сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе переговоров президент Эрдоган отметил, что Трамп продемонстрировал сильное лидерство, выступив с "успокаивающими посланиями о единстве", чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после покушения, и поздравил Дональда Трампа с тем, что Республиканская партия официально выдвинула его кандидатом в президенты США. "Президент Эрдоган выразил надежду, что президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре, будут полезны для американского народа и отношений между Турцией и США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

сша

турция

анкара (провинция)

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в мире, сша, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, покушение на дональда трампа