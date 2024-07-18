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"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
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17:23 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960545960.html
"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа
"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом назвал попытку покушения на него "атакой на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:23
2024-07-18T17:23
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
покушение на дональда трампа
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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом назвал попытку покушения на него "атакой на демократию", выразил надежду на то, что выборы в США "будут полезными" для отношений Анкары и Вашингтона. "Президент Эрдоган назвал покушение на (Трампа) атакой на демократию. Он заявил, что мужественная позиция Трампа после нападения достойна восхищения, что продолжение им своих программ без перерыва придает силу демократии, и что это следует рассматривать как показатель доверия к мудрости американского народа",- сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе переговоров президент Эрдоган отметил, что Трамп продемонстрировал сильное лидерство, выступив с "успокаивающими посланиями о единстве", чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после покушения, и поздравил Дональда Трампа с тем, что Республиканская партия официально выдвинула его кандидатом в президенты США. "Президент Эрдоган выразил надежду, что президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре, будут полезны для американского народа и отношений между Турцией и США", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, покушение на дональда трампа
В мире, США, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Покушение на Дональда Трампа
"Атака на демократию". Эрдоган прокомментировал покушение на Трампа

Эрдоган назвал попытку покушения на Трампа атакой на демократию

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом назвал попытку покушения на него "атакой на демократию", выразил надежду на то, что выборы в США "будут полезными" для отношений Анкары и Вашингтона.
"Президент Эрдоган назвал покушение на (Трампа) атакой на демократию. Он заявил, что мужественная позиция Трампа после нападения достойна восхищения, что продолжение им своих программ без перерыва придает силу демократии, и что это следует рассматривать как показатель доверия к мудрости американского народа",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ходе переговоров президент Эрдоган отметил, что Трамп продемонстрировал сильное лидерство, выступив с "успокаивающими посланиями о единстве", чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после покушения, и поздравил Дональда Трампа с тем, что Республиканская партия официально выдвинула его кандидатом в президенты США.
"Президент Эрдоган выразил надежду, что президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре, будут полезны для американского народа и отношений между Турцией и США", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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В миреСШАТурцияАнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганПокушение на Дональда Трампа
 
 
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