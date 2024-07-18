https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960389100.html

"Я потрясен": стрелявшего в Трампа показали на видео за час до покушения

"Я потрясен": стрелявшего в Трампа показали на видео за час до покушения - РИА Новости, 18.07.2024

"Я потрясен": стрелявшего в Трампа показали на видео за час до покушения

Стрелявший в Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попал на видео участника митинга экс-президента за час до покушения, ролик опубликовал телеканал WTAE. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T04:51

2024-07-18T04:51

2024-07-18T10:12

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пенсильвания

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Стрелявший в Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс попал на видео участника митинга экс-президента за час до покушения, ролик опубликовал телеканал WTAE.На кадрах Крукс ходит по территории за ограждением охраняемого периметра недалеко от зрителей, которые ожидают начало мероприятия, и осматривается.Автор видео рассказал WTAE, что хотел запечатлеть участников митинга и лишь позднее после покушения на экс-президента осознал, что, вероятно, заснял стрелка."<…> Когда просматривал свои видеоклипы и увидел его, я был потрясен до такой степени, что не смог сразу заснуть", — сообщил мужчина.Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Как сообщил экс-президент, он потерял много крови. Его выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.

https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960385276.html

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в мире, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа