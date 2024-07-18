https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960383934.html

Секретная служба фиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа

Секретная служба фиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа - РИА Новости, 18.07.2024

Секретная служба фиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа

Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса еще за час до происшествия, рассказал... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T02:11

2024-07-18T02:11

2024-07-18T03:22

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пенсильвания

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джон баррассо

фбр

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в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса еще за час до происшествия, рассказал телеканалу NBC News сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо. "Его определили как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак. Секретная служба потеряла его из виду. Никто не взял на себя ответственность", - цитирует телеканал Баррассо. Баррассо добавил телеканалу, что глава Секретной службы Кимберли Читл "должна покинуть" свой пост. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960233343.html

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сша, вайоминг, пенсильвания, дональд трамп, джон баррассо, фбр, покушение на дональда трампа, в мире