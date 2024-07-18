https://ria.ru/20240718/pogoda-1960397617.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, кратковременные дожди и локальные грозы, температура воздуха до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:14

2024-07-18T08:14

2024-07-18T08:14

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и локальные грозы, температура воздуха до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона, а ближе к вечеру скажется влияние приближающегося с запада холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Максимальная температура воздуха сегодня в Москве плюс 27 – плюс 29 градусов, на территории области от 25 до 30 градусов тепла", – отметил Леус. Синоптик добавил, что проявления непогоды в Москве ожидаются после 14.00-15.00 часов. "За сегодняшние сутки, к тем осадкам, про прошли ночью, добавится еще от 5 до 10 миллиметров осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление будет падать, и к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы", – рассказал он. По словам метеоролога, за прошедшую ночь, по данным на шесть утра, в Москве выпало от 4 до 8 миллиметров осадков, на территории Подмосковья больше всего дождей выпало на севере, в Клину. Количество осадков составило 15 миллиметров, что близко к 1/5 от месячной нормы июля.

https://ria.ru/20240718/vilfand-1960387545.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода