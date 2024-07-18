https://ria.ru/20240718/podmoskove-1960500485.html

Почти 90% работ выполнено по противопожарному устройству подмосковных лесов

Почти 90% работ выполнено по противопожарному устройству подмосковных лесов - РИА Новости, 18.07.2024

Почти 90% работ выполнено по противопожарному устройству подмосковных лесов

Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в лесах Подмосковье сегодня составляет 88% от общего объема работ на 2024 год, сообщил председатель... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:44

2024-07-18T15:44

2024-07-18T15:44

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в лесах Подмосковье сегодня составляет 88% от общего объема работ на 2024 год, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов. "На территории Подмосковья продолжается выполнение работ по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. Объем выполненных работ составляет 88% от запланированного на год. Часть работ - по эксплуатации лесных дорог и устройству противопожарных минерализованных полос - выполняется с опережением календарного плана", - отметил Агулов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. В ведомстве напомнили, что противопожарное обустройство в лесах - это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.

https://ria.ru/20231121/lesnaya_okhrana-1910912560.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), природные пожары в россии, пожар