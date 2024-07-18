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Почти 90% работ выполнено по противопожарному устройству подмосковных лесов - РИА Новости, 18.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:44 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/podmoskove-1960500485.html
Почти 90% работ выполнено по противопожарному устройству подмосковных лесов
Почти 90% работ выполнено по противопожарному устройству подмосковных лесов - РИА Новости, 18.07.2024
Почти 90% работ выполнено по противопожарному устройству подмосковных лесов
Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в лесах Подмосковье сегодня составляет 88% от общего объема работ на 2024 год, сообщил председатель... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:44
2024-07-18T15:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
пожар
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в лесах Подмосковье сегодня составляет 88% от общего объема работ на 2024 год, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов. "На территории Подмосковья продолжается выполнение работ по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. Объем выполненных работ составляет 88% от запланированного на год. Часть работ - по эксплуатации лесных дорог и устройству противопожарных минерализованных полос - выполняется с опережением календарного плана", - отметил Агулов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. В ведомстве напомнили, что противопожарное обустройство в лесах - это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.
https://ria.ru/20231121/lesnaya_okhrana-1910912560.html
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московская область (подмосковье), природные пожары в россии, пожар
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России, Пожар

Почти 90% работ выполнено по противопожарному устройству подмосковных лесов

© РИА Новости / Антон ДенисовЛес в Подмосковье
Лес в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в лесах Подмосковье сегодня составляет 88% от общего объема работ на 2024 год, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
"На территории Подмосковья продолжается выполнение работ по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. Объем выполненных работ составляет 88% от запланированного на год. Часть работ - по эксплуатации лесных дорог и устройству противопожарных минерализованных полос - выполняется с опережением календарного плана", - отметил Агулов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В ведомстве напомнили, что противопожарное обустройство в лесах - это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в РоссииПожар
 
 
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