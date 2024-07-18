https://ria.ru/20240718/peskov-1960437020.html

В Кремле прокомментировали идею создания оборонного союза в ЕС

В Кремле прокомментировали идею создания оборонного союза в ЕС - РИА Новости, 18.07.2024

В Кремле прокомментировали идею создания оборонного союза в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу оборонного союза в ЕС, заявил, что,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:58

2024-07-18T11:58

2024-07-18T12:00

россия

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу оборонного союза в ЕС, заявил, что, видимо, речь идет о смене приоритетов и придании военной окраски Евросоюзу. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный. "По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и превращении, действительно, ЕС, придании военной окраски этому союзу", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20240718/mery-1960435964.html

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россия, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, евросоюз